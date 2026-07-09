Ubisoft marque en ce 9 juillet 2026 la sortie événement d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, le Remake d'un des épisodes les plus populaires de sa franchise phare, avec une une campagne annexe sous la forme de contenus gratuits à récupérer. Tout au long du mois, les joueurs peuvent récupérer des récompenses gratuites pratiquement sans rien faire. Cela prendra toutefois fin le dimanche 2 août 2026 à 23h59 (heure de Paris). Vous avez donc le temps de récupérer le butin dans les coffres d'Edward Kenway.

Assassin's Creed Black Flag Resynced fait miroiter des trésors gratuits

Cette nouvelle opération séduction visant à accompagner le lancement d'Assassin's Creed Black Flag Resynced prend plus précisément la forme de contenus gratuits à récupérer via les traditionnels Twitch Drops, nom de code fort à propos « ACBFR Launch ». Vous connaissez donc la musique : il faut regarder un stream partenaire pendant une durée déterminée pour obtenir divers éléments à utiliser en jeu.

En l'occurrence, les Twitch Drops relatifs à Assassin's Creed Black Flag Resynced s'intéressent tant à des éléments cosmétiques pour agrémenter le Jackdaw que de l'équipement ornemental pour Edward Kenway. L'événement se termine pour rappel le dimanche 2 août 2026 à 23h59 chez nous. Il vous reste ainsi encore un peu de temps pour en profiter. Voici les modalités pour récupérer les divers contenus gratuits proposés :

Rendez-vous sur une chaîne participante en live en passant par la catégorie Assassin's Creed Black Flag Resynced sur Twitch et en repérant les streamers précisant « DROP » dans le titre de leur stream ;

Regardez le stream pendant 2 heures et récupérez la récompense Rustborne Swords ;

et récupérez la récompense ; Regardez le stream pendant 4 heures et récupérez la récompense Cheetah Claw Cat.

Comment récupérer les contenus gratuits ?

Après avoir gagné les contenus gratuits en lien avec Assassin's Creed Black Flag Resynced ci-dessus en fonction de leur temps de visionnage, ne reste plus qu'à les récupérer. Pour cela, rien de plus simple. Comme toujours, on rappelle que vous n'êtes pas obligé de rester devant votre écran, vous pouvez très bien laisser tourner un stream tourner en coupant le son. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops :

Allez sur le site officiel et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer pendant au moins 4 heures pour obtenir l'intégralité des contenus

au moins 4 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte où se trouve votre copie d'Assassin's Creed Black Flag Resynced sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses.

Source : Twitch