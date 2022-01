Firaxis est le fameux studio derrière la série Civilization (à partir du troisième épisode) mais aussi évidemment XCOM. Des vétérans de l'équipe viennent de créer leur propre studio, Bit Reactor, pour se concentrer sur la création de titres stratégique au tour par tour. Le co-fondateur et PDG Greg Foertsch déclare donc fièreme,nt :

Nous avons réuni un groupe incroyable de développeurs talentueux, expérimentés et dévoués pour créer une narration riche et des mécanismes de jeu solides comme le roc pour offrir à ce genre - la stratégie tour par tour - son heure de gloire. Un nouvel âge d'or des jeux au tour par tour est à nos portes.

De bonnes bases pour Bit Reactor

L'annonce de la création du studio Bit Reactor se concentre fortement sur l'expérience de l'équipe accumulée sur XCOM, mais les "petits nouveaux" ont également travaillé sur Civilization et Elder Scrolls Online. Le PDG a d'ailleurs lui-même travaillé chez Firaxis pendant plus 20 ans et a été directeur artistique de 2005 à 2019 sur XCOM et XCOM 2. On a donc affaire un homme doté d'un certain bagage et d'un savoir faire incontesté dans le domaine.

Le genre de la stratégie tour par tour a profité du succès de la série XCOM pour revenir en force, et les ambitions de Bit Raeactor sont déjà clairement affichées : remporter à terme le prestigieux titre de "jeu de l'année". De son côté, le studio Firaxis lui même est actuellement en train de réaliser un certain Marvel's Midnight Suns.