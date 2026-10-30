Alors que l’industrie peine encore à se remettre de la fermeture de BioWare et de l’annulation de Mass Effect 5, l’ancien co-fondateur du studio s’est exprimé à ce sujet.

Voilà maintenant plus d’une semaine que nous avons appris la terrible nouvelle de la fermeture de BioWare et pourtant, le choc reste toujours particulièrement palpable au sein de l’industrie. Des messages de soutien par milliers, la création d’une pétition pour essayer de sauver Mass Effect 5 de l’annulation… Les joueurs ne reculent aujourd’hui devant rien pour pousser Electronic Arts à revenir sur sa décision. Mais pour Greg Zeschuk, ancien co-fondateur de BioWare, la fermeture du studio était en réalité une inéluctable finalité dès le rachat de l’éditeur.

La fermeture de BioWare, un événement déjà écrit ?

En effet, les inquiétudes quant à une potentielle fermeture du studio derrière des franchises comme Mass Effect, Dragon Age et Baldur’s Gate ne datent malheureusement pas d’hier. Car après avoir essuyé plusieurs échecs successifs avec des titres comme Mass Effect Andromeda, Anthem ou encore Dragon Age: The Veilguard, l’avenir de BioWare était déjà extrêmement incertain. C’est d’ailleurs pourquoi Zeschuk considère que la récente acquisition d’Electronic Arts par un consortium d’entreprises n’était finalement que « le coup de grâce » pour le studio.

« Je pense que ça a été le coup de grâce. Je pense que c’était en quelque sorte le nœud du problème », a-t-il déclaré lors d’une interview pour le média 80LV. « Encore une fois, je pense que c’est une entreprise complètement différente désormais ». Tellement, d’ailleurs, qu’il estime que l’avenir d’Electronic Arts pourrait bien tourner principalement autour des jeux de sport et « peut-être de Battlefield », même s’il ne s’agit-là que de son interprétation personnelle. « Je pense que tout le reste est en quelque sorte hors sujet », a-t-il expliqué.

« BioWare a créé ce genre de jeux atypiques qui prennent beaucoup de temps à développer et qui sont complexes, il est donc plus simple de sortir des jeux de sport chaque année. Ce qui, à certains égards, constitue un meilleur modèle économique ». Et il est vrai que cela serait loin d’être déconnant quand on sait que la compagnie se retrouve désormais avec une dette d’environ 20 milliards de dollars à éponger, ce que des projets comme Mass Effect 5, bien que très attendus par une partie du public, risquent d’avoir bien du mal à faire.

Maintenant, précisons tout de même que Zeschuk avait lui-même quitté le navire BioWare il y a quatorze ans maintenant, préférant s’éloigner du monde du jeu vidéo pour se consacrer à sa passion pour la fabrication de bière artisanale. Ce qui ne l’empêche pas, évidemment, de rester affecté par la nouvelle. Mais pas tant du point de vue du studio en lui-même, bien qu’il ait contribué à lui donner naissance, que du point de vue de la cinquantaine d’employés à qui cette décision a récemment coûté le job.

« J’ai en quelque sorte traversé toutes ces émotions il y a déjà très, très longtemps », a-t-il assuré. « Quitter une entreprise de manière saine signifie rompre ce lien affectif. Il faudra prendre ses distances et se dire : ‘Bon, j’ai vécu mon moment d’émotion’. […] Mais se retrouver à devoir chercher un emploi est une expérience assez angoissante et vraiment triste ». Quant à savoir si ce tragique événement pourrait le pousser à vouloir réinvestir dans BioWare et Mass Effect à l’avenir, sa réponse est on ne peut plus claire : « Non non », a-t-il certifié.

« Pour moi, il était temps de partir, et j’ai en quelque sorte quitté le monde du jeu vidéo sans aucune intention d’y revenir un jour. Je suis heureux d’être un simple joueur. J’ai mon opinion sur la manière de créer des jeux, mais aussi tentant que cela puisse être, cela ne vaut tout simplement pas la peine », assure l’ex-co-fondateur de BioWare, en évoquant notamment « les difficultés personnelles, le coût et les efforts » qui découlent de la création d’un « excellent jeu ». « Après avoir traversé l’épreuve du feu du développement de jeux vidéo, je n’y reviendrai pas ».

Source : 80LV