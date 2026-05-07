Bioshock 4 est toujours en développement au grand dam de Strauss Zelnick, le PDG de la maison mère 2K, qui se dit très déçu par ce qu'il s'est passé.

Annoncé il y a près de 11 ans maintenant, Bioshock 4 est toujours en développement et n'a toujours pas donné signe de vie. Le PDG de 2K, Strauss Zelnick, est revenu brièvement sur le sujet dans la newsletter Game File. Selon lui, beaucoup d'étapes ont été une perte de temps, mais désormais, tout devrait être rentré dans l'ordre.

Le PDG de 2K parle de Bioshock 4 et se dit « profondément déçu »

La série Bioshock a très vite rencontré le succès et s'est forgé une très solide réputation après trois épisodes particulièrement réussis. Désormais, ça fait plus d'une décennie que l'on attend tous Bioshock 4 sans aucune nouvelle à se mettre sous la dent. Strauss Zelnick, patron de la maison mère 2K, s'impatiente. Il explique avoir été « profondément déçu » de voir comment le développement a été géré, bien qu'il n'ait pas vraiment été surpris. « J'ai tendance à rester très calme naturellement, je n'ai aucun mal à faire la différence entre un défi professionnel et une situation d'urgence » a-t-il précisé. « Je ne " gère pas l'entreprise " d'une manière qui laisse place à la surprise ».

Pourtant, Bioshock 4 a connu de multiples rebondissements au cours des dernières années. Le jeu a bien eu du mal à se trouver et la recherche créative a mis énormément de temps, trop selon Zelnick. Il affirme qu'avec le recul il aurait « gaspillé beaucoup de temps et d'argent à explorer des pistes créatives qui se sont avérées être des impasses ». Il a toutefois pleinement conscience que ce genre de chose est « inhérente » au milieu. « Dans le cadre de projets d'envergure, il est impossible de prévoir le résultat final avant que tout ne soit mis en place, ou ne commence à l'être », explique-t-il, en ajoutant que ce processus « peut prendre du temps et s'avérer très coûteux ».

Strauss Zelnick PDG de 2K

Un développement enfin sur de bons rails ?

Toute cette perte de temps et de ressources aura finalement eu des conséquences difficiles pour le studio qui a perdu sa tête pensante, Kelley Gilmore, sans oublier les vagues de licenciements. Après près de 80 personnes remerciées, et l'arrivée de Rob Ferguson, ex chef de Diablo, à la tête du projet, le développement de Bioshock 4 semble enfin stabilisé. Strauss Zelnick de son côté, affirme se sentir « beaucoup mieux » désormais.

Pour autant, de notre point de vue, nous ne savons toujours pas où en est Bioshock 4. Durant toutes ces années, le jeu a certainement dû être modifié à de très nombreuses reprises et il ne s'est toujours pas montré. Peut-être que 2026 sera enfin synonyme de révélation, les prochains gros évènements de l'année nous le diront.

source : game file