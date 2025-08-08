Entré en développement il y a maintenant plus de dix ans, BioShock 4 n’est pour l’heure toujours pas à l’horizon. Et pour cause : comme nous vous l’apprenions il y a tout juste quelques jours, le titre développé par Cloud Chamber se trouverait actuellement en grande difficulté. Insatisfaits par les derniers tests réalisés, 2K Games aurait en effet pris la décision de restructurer le projet, ce qui tend aujourd’hui à faire redouter aux joueurs la possibilité d’une annulation de ce dernier. Néanmoins, Take-Two Interactive le promet : BioShock 4 verra bien le jour.

BioShock 4 sortira, Take-Two Interactive s’y engage

Interrogé à ce sujet par un journaliste d’IGN, Strauss Zelnick, PDG de la maison-mère de 2K Games, a en effet répondu : « Il sortira. Je peux le dire sans aucune hésitation ». Bien sûr, cela n’empêche pas ce dernier de reconnaître que le développement de BioShock 4 est loin d’être un long fleuve tranquille pour la compagnie. « Nous avons connu des hauts et des bas en cours de route. C’est exact. Et nous avons connu des changements à la tête des studios », rappelle-t-il également, comme pour montrer que les mesures nécessaires ont été prises lorsqu'il le fallait.

« Cela dit, nous avons de très grandes responsabilités pour BioShock, en raison de l’héritage de Ken Levine, de l’héritage de ce qui a précédé et qui a connu un tel succès » poursuit ensuite Zelnick. « Nous devons faire en sorte que cette expérience soit fidèle à l’ADN de BioShock, d’une part, et qu’elle constitue un énorme pas en avant, d’autre part. C’est toujours un défi » assure-t-il alors, avant d’affirmer tout de même plein d’assurance : « Nous pensons être à la hauteur ». Voilà qui est plutôt rassurant quant à l’avenir de BioShock 4 donc, et ce malgré les difficultés rencontrées.

D’autant plus que, Zelnick ne s’en cache pas : Take-Two souhaite véritablement produire de la qualité. « Tout le monde se rend compte que le consommateur est très exigeant, et à juste titre » a-t-il déclaré, en ajoutant que « les consommateurs ne sont pas d’accord avec ce qui est acceptable ». « Le bon est le nouveau mauvais, l’excellent est le nouveau bon. Et notre objectif est de faire de l’exceptionnel » conclut-il alors à ce sujet. Il ne nous reste maintenant plus qu’à espérer que BioShock 4 sera bel et bien le jeu exceptionnel que semble nous permettre Take-Two.

