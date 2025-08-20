Bioshock 4 redonne signe de vie mais les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes, même s'il reste une lueur d'espoir avec le retour d'une figure qui pourrait bien lui sauver la mise.

La série Bioshock fait certainement partie des licences les plus marquantes dans son genre. Plus que de simples FPS, ce sont des jeux narratifs et artistiquement inspirés, teintés d’horreur et au scénario souvent alambiqué et bourré de rebondissement. Très clairement, le premier épisode est forcément le plus marquant, mais le troisième, Bioshock Infinite, l’est également là où le second est sympathique, mais oublie ce petit quelque chose qui fait tout le seul de la franchise. Inutile de dire que Bioshock 4 est extrêmement attendu. Le jeu est actuellement en développement depuis un moment déjà. Bien silencieux, il nous donne enfin de ses nouvelles et ce n’est pas très rassurant, même si un événement pourrait bien sauver le jeu du naufrage.

Bioshock 4 est vraiment dans le mal

Il y a presque autant de rebondissements dans le développement de Bioshock 4 que dans l’histoire des trois précédents jeux réunis. Le studio Cloud Chamber est à la tâche, mais les choses se corsent puisque comme le rapportait il y a peu Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, Bioshock 4 serait mal parti et n’aurait pas passé l’étape de la validation auprès de l’éditeur. Des retouches seraient visiblement nécessaires sur l’histoire notamment. Aujourd’hui, les nouvelles sont encore plus mauvaises puisque le studio est victime de très nombreux licenciements. On ignore encore combien de postes seront concernés, mais dans tous les cas c’est triste et clairement pas rassurant pour Bioshock 4.

Jason Schreier annonce les licenciements chez Cloud Chamber via Bluesky

Il y a quand même une très bonne nouvelle

Toutefois, une autre nouvelle, bien plus positive cette fois, pourrait bien venir sauver la mise au développement. Rod Fergusson, fraîchement parti de chez Blizzard, rejoint le projet en tant que directeur. C’est désormais lui qui est à la tête de la conception du prochain Bioshock 4. Si vous trouvez ça étrange, ça ne l’est pourtant pas du tout. Il s’avère que Rod Fergusson connaît très bien la licence puisque c’est lui qui a sauvé Bioshock Infinite.

À l’époque, il a été recruté sur les derniers mois du développement alors que le projet battait de l’aile. À l’époque, il a été recruté à un poste d’ultime recours pour aider et opérer des changements rapides et radicaux alors que le développement s’enlisait. C’est donc plutôt une très bonne nouvelle pour Bioshock 4, d’autant que Rod Fergusson est très motivé, même s’il tempère forcément son enthousiasme à cause des remaniements au sein du studio qui ne font plaisir à personne.

Rod Fergusson se dit motivé et content de revenir à la tête de sa licence de cœur, mais reconnait que la situation est difficile pour le studio.

Source : Jason Schreir, Rod Fergusson