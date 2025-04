Cela fait maintenant cinq ans que BioShock 4 a été annoncé, et 12 ans qu'Infinite est sorti. Voilà qui ne nous rajeunit pas. En attendant de nouveaux signes de vie de Cloud Chamber et 2K, un nouvel immersive sim en vue FPS s'inspirant grandement de ce monument du genre s'est fendu d'une bande-annonce particulièrement alléchante. Petit bémol toutefois : une fenêtre de sortie encore bien lointaine. Bienvenue à Brightville !

Un nouveau concurrent très sérieux à BioShock 4 et Judas se dévoile

C'est en effet le nom par lequel se fait connaître ce nouveau titre. Plus précisément, dans la langue de Shakespeare : Welcome to Brightville, développé par le studio visiblement indépendant Contrast Games. Celui-ci a eu droit plus tôt dans la semaine à un premier trailer d'annonce qui donne déjà très envie. On y retrouve en tout cas une grande inspiration des canons du genre immersive sim que sont System Shock, et surtout BioShock. À savoir une ambiance à la fois sombre et colorée, dans une ville au style néo-baroque mâtiné de cyberpunk du plus bel effet et peuplée de machines farfelues qui déambulent dans les rues, contrôlées par une IA toute puissante.

Autres points communs avec des jeux tels que BioShock : une vue à la première personne, et un large panel de compétences et pouvoirs pouvant être combinés et offrant donc une grande liberté d'approche aux joueurs. Dans cette courte vidéo de trois minutes, on voit par exemple notre personnage, un robot libre de l'influence de l'IA qui domine la cité, affublé de gantelets capables de lancer différents sorts comme un arc électrique ou des cristaux d'énergie. Nous pourrons également opter pour la furtivité. Quoi qu'il en soit, Contrast Games avance que le monde et les PNJ réagiront à nos actions et nos choix, pour offrir une expérience aussi immersive et unique que possible. Welcome to Brightville flatte également la rétine avec de superbes effets de lumière et de reflets dans une cité, pardonnez nous l'expression, entre tradition et futurisme.

Contrairement à BioShock 4, Welcome to Brightville dispose également d'un avantage certain : une fenêtre de sortie déjà avancée. Il faudra toutefois être patient pour l'essayer, puisqu'il n'arrivera pas avant 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rester sur le thème de l'immersive sim, rappelons qu'un autre jeu très prometteur ne devrait a priori pas tarder à sortir : Judas. Ce titre édité par Take Two et développé par Ghost Story Games pique grandement notre intérêt. Ce notamment parce que son directeur n'est nul autre que Ken Levine, le papa des légendaires premiers jeux BioShock. Ça ne s'invente pas.

Sources : Gematsu sur YouTube ; Steam