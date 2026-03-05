Mais quand aura-t-on enfin l’occasion de voir du concret à propos de BioShock 4 ? Voilà la question que tout le monde se pose. Entré en développement il y a plus de dix ans, le titre de Cloud Chamber fait malheureusement face à de nombreuses difficultés, qui n’ont laissé d’autre choix à 2K Games que de prendre des mesures radicales ayant lourdement retardé le projet. Toutefois, l’éditeur l’assure, celui-ci continue tranquillement de suivre son cours en interne, et de nouveaux détails à son sujet auraient d'ailleurs visiblement leaké.

Encore des leaks pour BioShock 4

En effet, à défaut d’avoir davantage d’informations officielles de la part de Cloud Chamber pour l’instant, les fans de la franchise ne peuvent que se raccrocher aux différentes rumeurs entourant ce BioShock 4, même si celles-ci restent assez minces. Et justement, un certain V SCOOPER sur X a récemment indiqué avoir eu vent de nombreuses informations sur le projet, qu’il entend nous partager au cours des prochaines semaines. Cela a d’ailleurs déjà commencé, avec la révélation de ce qu’il appelle les « premiers détails significatifs » sur le jeu.

D’après ses informations, BioShock 4 serait ainsi un « immersive sim dans lequel on enquête sur le régime à l’origine de la chute d’une utopie dans une ville dense et interconnectée ». Une description assez vague, on ne va pas se le cacher, qui renvoie globalement au concept en vigueur dans BioShock depuis la sortie du premier opus en 2007. Le leakeur ne s’arrête toutefois pas là, puisqu’il ajoute que les choix des joueurs devraient de nouveau pouvoir influencer le déroulement de l’histoire, même s’il ne précise pas à quelle échelle.

Toujours selon V SCOOPER, le titre de Cloud Chamber intègrerait aussi une physique réaliste, qui pourrait permettre de modifier l’environnement qui nous entoure à un certain degré. De même, l’IA des ennemis serait conçue de sorte à ce qu’ils puissent réagir de façon tactique, et ainsi s’adapter à nos actions. Enfin, BioShock 4 comprendrait sans grande surprise également des mécaniques light-RPG, qui nous garantiraient une certaine progression tout au long de l’aventure. Bref, des choses somme toute assez classiques pour un jeu du genre, donc.

À prendre avec beaucoup de recul

Bien sûr, précisons que tout ceci reste à prendre avec de grosses pincettes pour le moment. Si V SCOOPER n’en est pas forcément à son coup d’essai, et semble même avoir déjà vu juste par le passé, on ne peut pas vraiment dire non plus qu’il se mouille beaucoup avec les informations sur BioShock 4 dans le cas présent. Reste que celui-ci promet « plus d’informations bientôt ». À surveiller, donc. Même si, on ne le répètera jamais assez : rien ne vaut des informations officielles, que l’on espère obtenir de Cloud Chamber et 2K Games dans les mois à venir.

Source : V SCOOPER