Voilà maintenant plus de dix ans que BioShock 4 est entré en développement, laissant les fans de la franchise impatients à l’idée d’en savoir plus sur ce que nous réserve le futur successeur de BioShock Infinite. Malheureusement, comme nous avons pu l’apprendre au cours de l’été, le titre développé par Cloud Chamber rencontre actuellement de grosses difficultés, ce qui retarde d’autant plus sa sortie. Grâce à MP1st, toutefois, nous avons aujourd’hui droit à une série de détails on ne peut plus intéressants au sujet de BioShock 4.

BioShock 4 victime de nouvelles fuites

Dans un nouveau rapport publié au cours du week-end, le média a en effet partagé ses dernières découvertes au sujet de ce nouvel opus qui, à en croire de précédentes fuites, se déroulerait dans les années 60 au cœur de Borealis, une ville située en Antarctique. Une information qui semble aujourd’hui encore se confirmer, puisqu’il apparaît que la neige pourrait jouer un rôle « central » dans BioShock 4. À quel point et de quelle façon, on l’ignore, mais celle-ci semble suffisamment importante pour être mentionnée.

Point intéressant, MP1st souligne néanmoins qu’il se pourrait que BioShock 4 ne propose pas que des environnements enneigés, puisque des images obtenues par le média semblent également montrer des sortes de canyons. À cela viennent aussi naturellement s’ajouter divers environnements intérieurs, à l’instar par exemple d’un grand casino qui, contrairement aux précédents BioShock, pourrait cette fois-ci occuper une place plus prépondérante au sein de l’aventure. Dans le cadre d’une « bataille décisive », par exemple.











À ce sujet, BioShock 4 pourrait d’ailleurs se rapprocher des deux premiers opus à bien des niveaux, puisqu’il serait par exemple question d’ennemis baptisés les « Flushers », qui représenteraient potentiellement l’équivalent des « Splicers » de Rapture. Le média en profite alors pour évoquer un potentiel retour de la substance ADAM, centrale dans les deux premiers BioShock, en tout cas « d’une certaine manière ». Car inutile de préciser qu’à ce stade, tout ceci reste alors à prendre avec de grosses pincettes.

Un premier aperçu des antagonistes du jeu ?

Enfin, MP1st termine avec les images d’une statue dorée qui, selon lui, pourrait nous donner un premier aperçu du grand antagoniste de BioShock 4. Car en étant représenté les bras levés dans une pose semblable à celle d’Atlas, titan de la mythologie grecque, cela semble pour le média s’inscrire « dans la longue tradition de la série qui consiste à présenter des méchants vénérés par leur propre ville, à l’instar d’Andrew Ryan dans BioShock ou de Zachary Comstock dans BioShock Infinite ». Bien sûr, il ne s’agit alors que d’une simple spéculation.

À cela viennent toutefois s’ajouter des détails inédits partagés par Adriyan Rae, notamment connue pour avoir interprété Hazel dans South of Midnight, qui aurait visiblement confirmé avoir joué un rôle dans BioShock 4 il y a plusieurs semaines. « J'ai vraiment bossé dur dessus, j'allais dans un studio de production à San Francisco et j'avais des super-pouvoirs, j'avais de la télékinésie et j'étais, genre, à attraper les gens et à les jeter contre les murs. C'était génial, mais ce n'est jamais sorti » a-t-elle notamment confié lors d’une interview pour The Respawn.

Précisons cependant que Rae elle-même n’est pas sûre qu’il s’agisse réellement de BioShock 4, même si elle a affirmé lors d’une autre interview pour Game Reactor qu’il s’agissait d’un projet dirigé par 2K en 2021. « J’étais l’assistante d’un méchant, genre le bras droit qui faisait tout le boulot en frappant les gens et en faisant le sale boulot. Je pouvais léviter. J’avais de la télékinésie. Je lançais des trucs et je me battais. C’était tellement fun ». Autant dire que cela ressemble à une étrange coïncidence. Mais alors, est-ce réellement BioShock 4 ou non ? L’avenir nous le dira.

