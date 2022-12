Bioshock 4 n’est plus un secret pour personne, mais le jeu reste très discret concernant son développement. On sait en revanche que le studio Cloud Chamber recrute, et pas n'importe qui.

Annoncé aux alentours de 2019, Bioshock 4 n’a pas donné de nouvelles officielles depuis et les fans sont obligés de se contenter de quelques rumeurs ici et là. Il est par exemple dit que le jeu pourrait se dérouler dans une nouvelle ville fictive en plein antarctique ou encore que la période choisie viserait les années 60. Mais pour l’heure, rien de concret. Toutefois, Take-Two a décidé de renforcer les rangs de Cloud Chamber en recrutant une experte en narration, ancienne employée de chez Ubisoft.

Bioshock 4 recrute une nouvelle plume

Il s’agit de Liz Albl, Cheffe Narratif ayant beaucoup travaillé chez Ubisoft sur des titres comme Watch Dogs Légion, Far Cry 4 et 5, mais aussi chez Sucker Punch où elle a pu travailler sur Ghost of Tsushima. Autant dire que la scénariste sait de quoi elle parle et que l'aspect narratif de ce Bioshock 4 est entre de bonnes mains. La jeune femme a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux en se disant particulièrement heureuse de rejoindre l’aventure Bioshock, «un rêve».

Si cela ne nous dit rien de plus sur le jeu en lui-même, on ne peut qu’être rassuré de voir des vétérans de l’industrie rejoindre le projet. La première trilogie Bioshock est réputée pour ses scénarios complexes et surprenants, et il semblerait que ce Bioshock 4 s'apprête à suivre le même chemin. D’ailleurs, celui-ci devrait également se greffer à l’histoire des trois précédents, mais ici aussi ce ne sont que des bruits de couloir.

On notera enfin l’arrivée prochaine d’un film Bioshock en live-action produit par Netflix en partenariat avec Take-Two. Le projet sera réalisé par Francis Lawrence, à qui l’on doit notamment la saga Hunger Games et écrit par Michael Green, scénariste de Blade Runner 2049 ou encore de la série American Gods. Pour l'heure en revanche, nous n'avons aucune information concernant le casting, et rien non plus concernant le scénario. La aussi, le mystère est complet.