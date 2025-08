Attendu depuis de nombreuses années, le développement de BioShock 4 serait actuellement en grandes difficultés et aurait fait l’objet d’une restructuration en interne.

Alors qu’il faisait partie des titres pressentis pour faire une apparition lors de la Summer Game Fest, BioShock 4 a encore une fois brillé par son absence. Pour les fans, qui attendent des nouvelles du jeu depuis son officialisation en décembre 2019, le temps commence à être long. Et malheureusement, tout porte à croire qu’il est destiné à le rester. Car si l’on en croit les dernières révélations de Jason Schreier, le développement du jeu serait actuellement en grandes difficultés.

BioShock 4 actuellement dans la tourmente

C’est en effet par le biais d’un nouveau rapport publié dans les colonnes de Bloomberg que le journaliste nous apprend que Take-Two Interactive aurait décidé de revoir intégralement certains éléments de BioShock 4. En cause : le fait que le jeu aurait « récemment échoué un examen effectué par des cadres de 2K Games », ce qui aurait ainsi poussé les exécutifs à exprimer leur mécontentement à ce sujet. « La narration du jeu a été identifiée comme un domaine qui avait particulièrement besoin d’être amélioré », apprend-on notamment.

De fait, BioShock 4 devrait désormais entrer dans une phase de remaniement, avec de nombreux changements à la clé. Kelley Gilmore, directrice de Cloud Chamber, aurait notamment été évincée. Hogarth de la Plante, jusque-là directeur créatif du projet, occuperait désormais de son côté un rôle d’éditeur. « Lors d’une récente réunion, le personnel [du studio] a été informé que l’entreprise devait devenir plus agile et plus efficace, ce qui fait craindre des licenciements » révèlent également les sources de Schreier, qui ont évidemment tenu à rester anonymes.

Interrogé à ce sujet par Bloomberg, 2K aurait d’ailleurs confirmé les changements apportés à la direction du studio. Il ne s'est en revanche pas étendu sur l’avancée de BioShock 4. « Nous travaillons d’arrache-pied pour assurer le meilleur avenir possible à BioShock. Actuellement, nous avons un bon jeu, mais nous sommes déterminés à sortir un grand jeu. Nous travaillons en étroite collaboration avec la direction du studio pour définir cette voie », a ainsi déclaré un porte-parole de la compagnie à Schreier.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent

Autant dire, donc, que nous ne sommes visiblement pas prêts de voir la couleur de ce BioShock 4. Une nouvelle d’autant plus difficile à avaler pour les fans que 2K Games aurait également pris la décision d’annuler le remake du premier opus. Ce projet, qui n’avait jamais été officiellement annoncé, avait alors été mis au jour peu avant la Summer Game Fest. Cela avait notamment contribué à nourrir l’espoir de voir BioShock y faire une petite apparition.

