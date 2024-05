2K Games a indiqué que nous aurions des nouvelles de « l'une de ses plus grandes et populaires franchises » très bientôt. On pense notamment à BioShock 4, mais pas seulement.

Les choses bougent beaucoup ces derniers temps pour Take-Two et les studios sous sa tutelle. En plus d'avoir reçu une précision quant à la fenêtre de sortie de GTA 6, d'autres bonnes nouvelles nous proviennent de 2K. Celui-ci nous donne rendez-vous dans moins d'un mois pour en savoir potentiellement plus sur BioShock 4, mais pas que.

Enfin des nouvelles de BioShock 4 très bientôt ?

Cela fait des années que BioShock 4 se fait particulièrement discret. Trop peut-être, pour certains. On sait en tout cas que Cloud Chamber, le studio fondé en 2019 en charge de la suite de cette franchise iconique, veut proposer « une expérience narrative avec du caractère et de la personnalité dans un monde nouveau et fantastique ». Aux dernières nouvelles, nous aurions droit à un terrain de jeu coupé en deux. En haut, nous aurions une société libre et riche, et en bas son pendant sombre et tyrannique. Le développement semble toutefois avancer à reculons.

Il existe peut-être cependant une lueur d'espoir. 2K a en effet tout fraîchement annoncé la présentation d'une « nouvelle itération de l'une de ses plus grandes et populaires franchises » le 7 juin à l'occasion du Summer Game Fest. À noter cependant que deux autres licences peuvent coller à ce critère. Take-Two pour rappel annoncé que Mafia 4 et Borderlands 4 étaient également en développement.

Les paris sont donc ouverts pour savoir laquelle des trois licences entre BioShock, Borderlands et Mafia occupe le plus de place dans le cœur des fans. Rendez-vous dans moins d'un mois pour savoir à laquelle 2K fait référence. Espérons en tout cas que BioShock 4 soit dans un meilleur état que ce que les derniers bruits de couloir laissaient entendre. Il risque de faire face à l'avenir à une rude concurrence avec Judas, le nouveau jeu de Ken Levine, l'esprit génial à l'origine de... BioShock.