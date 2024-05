BioShock 4 est l'un des jeux les plus attendus après le succès de la première trilogie, et aussi une suite qui se fait cruellement attendre. Et visiblement, l'attente pourrait encore durer.

BioShock 4 est toujours bel et bien vivant d'après le community manager de 2K Games. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée de ce à quoi le jeu pourrait ressembler. On a simplement des rumeurs et des leaks dont la validité reste encore à prouver à ce stade. Mais une déclaration a relancé l'espoir d'avoir enfin une annonce officielle dans les prochaines semaines. Un doux rêve ? Visiblement, les plans seraient bien différents et il faut se préparer dès maintenant à une potentielle déception.

BioShock 4 devrait manquer un grand rendez-vous

On est très exactement le 21 mai 2024, et dans quelques semaines, ce sera le coup d'envoi des conférences avec les habituelles annonces vidéoludiques. Malgré l'annulation totale de l'E3, il y aura bien le Summer Game Fest 2024, avec d'autres rendez-vous comme le Xbox Showcase 2024 et l'Ubisoft Forward qui dévoilera davantage Assassin's Creed Shadows. Comme chaque année, des surprises sont attendues à l'image d'une annonce mystérieuse de l'éditeur 2K Games. « 2K prévoit de révéler la prochaine itération de l'une de ses franchises les plus grandes et les plus populaires » prévient le compte Twitter du Summer Game Fest. Évidemment, tout le monde pense à BioShock 4. Mais attention car ça semble déjà compromis.

Selon les informations du site tchèque Vortex, ça ne concernerait pas BioShock 4, mais plutôt le retour très attendu d'une autre licence. Si l'on en croit leurs dires, c'est Mafia 4 qui pointerait le bout de son nez très prochainement avant ou pendant le Summer Game Fest 2024. « Un nouveau Mafia est sur le point d'être dévoilé. C'est le bruit qui court ces dernières semaines en République Tchèque. [...] En fait, il ne serait pas surprenant qu'Hangar 13 fasse une annonce avant le Summer Game Fest 2024 » (via Vortex). Le site indique tout de même ne pas être sûr à 100%, donc il peut y avoir une marge d'erreur sur le timing de la révélation. Ce qui est certain, c'est qu'il ne serait nullement question de BioShock 4 de près ou dans loin et que ça décevra forcément les fans si cela se confirme.

Si BioShock 4 est absent des plans de 2K Games à court terme, cela pourrait encore profiter à un certain Judas. L'héritier non officiel de la franchise de Ken Levine. Et à la barre de ce nouveau jeu très prometteur d'après les premières previews, on retrouve justement l'illustre créateur de la saga BioShock.