Devenu l’un des phénomènes de 2026, Big Walk n’est toujours pas disponible sur Xbox Series. Le studio nous explique aujourd’hui pourquoi, et ça ne plaît pas à tout le monde.

Avant sa sortie le 4 août dernier, peu de joueurs avaient entendu parler de l’arrivée de Big Walk. Et pourtant, en l’espace de deux mois seulement, le nouveau jeu des créateurs d’Untitled Goose Game se sera imposé comme l’un des phénomènes de l’année, au point même de se hisser parmi les jeux les mieux notés de 2026 sur Metacritic. Un succès qui a de quoi attirer l’attention de la communauté Xbox, donc, où Big Walk n’est toujours pas disponible. Et visiblement, cela n’est pas prêt de changer à en croire un récent communiqué d’House House.

Pourquoi Big Walk n’est pas disponible sur Xbox Series ?

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le studio a en effet souhaité répondre aux interrogations des joueurs Xbox, qui sont nombreux à se demander pourquoi Big Walk n’est sorti que sur PS5, PC et Nintendo Switch 2 jusqu’à présent. Et l’explication à cela est très simple : House House s’en tient simplement « à l’appel au boycott de Microsoft lancé par le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), conduit par des palestiniens, et à sa désignation de Microsoft Games (et de Xbox) comme cible prioritaire de boycott ».

« Si vous souhaitez mieux comprendre nos motivations, nous vous recommandons de vous renseigner sur les raisons pour lesquelles Microsoft est une cible prioritaire du BDS, sur les résultats que ce type de pression a déjà obtenus auprès de Microsoft, et surtout de regarder l’excellente vidéo d’introduction réalisée par People Make Games », ajoutent alors les créateurs de Big Walk, qui ont bien conscience que le fait de tenir le jeu à l’écart de la Xbox « va à l’encontre » de leur intention d’en faire « un jeu destiné à être joué entre amis ».

« Nous comprenons la déception que cela provoque. Nous sommes déçus nous aussi », assure House House. « On aimerait beaucoup que les joueurs puissent découvrir le jeu sur Xbox, mais pas avant que Microsoft et/ou Xbox aient cessé d’être des cibles du boycott BDS. Nous avons pris cette décision avec la conviction qu’un changement réel est possible dans le monde, qu’une action collective coordonnée peut tenir tête aux intérêts les plus puissants, et qu’un jour, la Palestine sera libre. Merci de votre compréhension ».

Une justification qui divise profondément les internautes

Un choix purement politique, donc, qui n’a forcément pas manqué de déchaîner toutes les passions sur les réseaux sociaux. Car si certains saluent la position des créateurs de Big Walk, d’autres, au contraire, n’hésitent pas à souligner l’hypocrisie qui se dégage d’une telle décision, alors même qu’Untitled Goose Game reste disponible à la vente sur Xbox. Mais quoi qu’il en soit, le message est on ne peut plus clair : tant que rien ne changera du côté de Microsoft, la sortie de Big Walk restera limitée aux consoles PS5 et Nintendo Switch 2.

Pourquoi Big Walk rencontre-t-il un tel succès ?

Ce qui, pour les joueurs Xbox, est assurément une belle source de frustration. Noté 91 sur Metacritic et déjà écoulé à plus d’un million d’exemplaires, Big Walk a en effet été loué par les critiques pour l’originalité de son gameplay, où la communication est au cœur de l’expérience et où la simplicité des mécaniques disponibles s’impose comme sa plus grande force. L’accessibilité du jeu ainsi que la qualité de ses énigmes sont également saluées, et contribuent ainsi à en faire l’une des meilleures expériences multijoueur de ces dernières années.

Source : House House