Après le cyclone qui s'est abattu sur les projets en cours d'Ubisoft. Avec l'annulation massive de plusieurs jeux, qu'en est-il de Beyond Good & Evil 2 après 16 ans de développement ?

La restructuration se poursuit chez Ubisoft. Comme nous l'avons appris hier soir, elle s'accompagne d'une réévaluation des projets en cours. Cela signifie que plusieurs jeux, dont certains pourtant très attendus, ont été tout bonnement annulé. Dès lors, une question se pose : quels sont les titres concernés ? Plus encore, que va-t-il advenir de Beyond Good & Evil 2, en développement depuis 16 ans ?

Beyond Good & Evil 2 l'éternel échappe-t-il au pire ?

Succès d'Ubisoft Montpellier et de Michel Ancel, Beyond Good & Evil premier du nom fait partie des jeux cultes de l'industrie française. Sorti en 2003, le jeu avait reçu un bon accueil de la presse et du public. Dès lors, l'annonce d'une suite avait une saveur particulièrement réjouissante. Sauf qu'on n'imaginait pas à son annonce, en 2008, qu'on n'aurait toujours pas mis la main dessus en 2026.

Forcément, quand nous avons eu connaissance des annulations massive chez Ubisoft, parmi lesquelles Prince of Persia Remake, le sort de Beyond Good & Evil 2 nous est tout de suite venu en tête. Après un temps de développement si long, aussi peu de nouvelles rassurantes du projet, le préquel pourrait-il échapper au couperet ? Selon les sources contactées par Tom Henderson d'Insider Gaming, la réponse est oui.

Pas question pour Ubisoft d'abandonner Beyond Good & Evil 2. L'éditeur a inclus le futur jeu de l'équipe de Montpellier dans son projet de restructuration. Celle-ci vise une meilleure gestion des projets en s'organisant par « Maisons créatives » (ou « Creative House » dans le jargon). La première qui avait été officialisée, Vantage, voit quatre autres structures du genre sortir de terre pour préserver certains titres.

Ainsi, Beyond Good & Evil 2 va rejoindre le catalogue de la quatrième Maison créative d'Ubisoft. Celle-ci sera « dédiée aux mondes fantastiques immersifs et aux univers narratifs ». C'est cette même Maison qui chapeaute les licences Anno, Might & Magic, Rayman et Prince of Persia. Avec cette nouvelle façon de gérer les projets, l'éditeur français espère pouvoir mieux concentrer ses talents selon leur domaine d'expertise. Après presque 20 ans de développement, espérons que ce soit enfin la bonne pour BGE 2.