Il faut le dire, on ne sait vraiment plus sur quel pied danser avec Beyond Good & Evil 2. Devenu le jeu vidéo au développement le plus long de l’histoire du médium, l’arlésienne d’Ubisoft continue de faire preuve d’une étonnante discrétion malgré les années qui passent. Pourtant, l’éditeur ne cesse de le répéter : le projet n’est absolument pas mort et continue même d’évoluer entre les murs d’Ubisoft Montpellier. Et à défaut d’en avoir des preuves concrètes pour le moment, il va falloir se contenter d’une nouvelle offre d’emploi pour s’en assurer.

Beyond Good & Evil 2 confirme qu’il est toujours vivant

En effet, contre toute attente, il apparaît que les recrutements ne sont pas encore terminés pour Beyond Good & Evil 2, qui est actuellement à la recherche d’un nouveau concepteur sonore technique pour rejoindre le projet. « Sous la supervision du directeur audio du studio de Montpellier, vous fournirez des solutions techniques pour l’intégration et la mise en œuvre des systèmes audio afin de garantir que les ressources audio créées par l’équipe fonctionnent comme prévu », indique notamment le descriptif du poste.

Mais outre la confirmation que le développement de Beyond Good & Evil 2 suit bel et bien son cours, cette offre d’emploi est surtout pour nous l’occasion d’avoir une nouvelle idée des grandes ambitions d’Ubisoft vis-à-vis de ce futur projet. « Basé sur une technologie révolutionnaire développée par le moteur propriétaire Voyager, Beyond Good & Evil 2 vise à offrir une expérience fluide d’exploration et de piraterie spatiale à travers un système solaire regorgeant de lieux exotiques, de personnages hauts en couleur et de mystères à découvrir », peut-on lire.

Plus intéressant encore, Ubisoft en profite alors pour confirmer que le jeu disposera d’une composante multijoueur, l’aventure pouvant visiblement se jouer « en solo ou entre amis ». Voilà qui a de quoi relancer notre intérêt pour le projet, donc, dont la dernière véritable présentation remonte mine de rien à 2018. Il n’y a maintenant plus qu’à espérer que les choses se décantent enfin pour Ubisoft Montpellier. En attendant, les plus nostalgiques peuvent toujours se relancer dans le premier Beyond Good & Evil, qui a eu droit à un chouette remaster l’an dernier.

Source : Hitmarker