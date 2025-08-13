Mais que devient Beyond Good & Evil 2 ? Voilà la grande question qui taraude l’industrie depuis bientôt deux décennies. Annoncée en 2008 par Ubisoft, la suite du très apprécié Beyond Good & Evil a longtemps fait profil bas avant de revenir en force lors de l’E3 2017 avec un trailer très prometteur. Les choses semblaient alors bien se dérouler pour le titre, qui a refait une apparition à l’E3 2018, puis peu de temps après avec du gameplay. Et depuis ? Plus rien. Et malheureusement, les dernières rumeurs à son sujet sont encore loin d’être rassurantes.

Beyond Good & Evil 2 toujours dans la tourmente ?

En effet, Ubisoft a beau répéter à qui veut l’entendre que le développement du jeu suit activement son cours, le fait est que Beyond Good & Evil 2 reste aujourd’hui encore aux abonnés absents. Et ce ne sont clairement pas les mauvaises nouvelles qui entourent le projet qui vont nous rassurer. Car outre son cycle de production qui s’éternise, le jeu a également été confronté au départ de son créateur, Michel Ancel, en 2020, ainsi qu’au décès de son directeur créatif, Emile Morel, en 2023. De fait, Ubisoft aurait depuis décidé de prendre des décisions radicales.

Par exemple, comme nous l’apprend aujourd’hui Nash Weedle, un leakeur réputé dans l’industrie, Ubisoft aurait désormais commencé à envisager un changement de nom pour Beyond Good & Evil 2 qui, aux dernières nouvelles, était encore en développement « au moins jusqu’au début de cette année ». Pour quelle raison ? On l’ignore. Mais en l’état, cela pourrait toutefois être le signe le jeu évolue, peut-être même au point de vouloir se détacher, finalement, de Beyond Good & Evil. Ou en tout cas de l’intrigue du premier opus.

Même si, disons-le clairement, cela serait tout de même assez inattendu. Car rappelons si nécessaire que ce dernier, revenu en juin 2024 sous la forme d’un remaster, incluait alors quelques éléments inédits destinés à faire le pont entre Beyond Good & Evil et Beyond Good & Evil 2. Cela dit, cela pourrait aussi expliquer pourquoi comme l’indique Weedle, Ubisoft n’a finalement jamais diffusé le dernier trailer du jeu, qui aurait bel et bien été réalisé en interne mais sans jamais être dévoilé au public.

©Ubisoft

L’IA générative pourrait s’inviter dans le projet

Enfin, sur un tout autre registre, le leakeur nous apprend également qu’Ubisoft aurait décidé de faire appel à des spécialistes de l’IA générative pour la conception des PNJ du jeu. Une nouvelle que l’on pourrait, au vu de la situation, presque qualifier de rassurante dans le sens où elle tend effectivement à confirmer que le développement de Beyond Good & Evil 2 continue, mais aussi d'inquiétante dans le climat actuel des choses. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le recours à une telle technologie ne manque pas de faire polémique dans l’industrie.

Pas sûr, donc, qu’une telle nouvelle aide réellement les joueurs à regagner espoir vis-à-vis de Beyond Good & Evil 2, qui représente à ce jour le jeu au développement le plus de l’histoire du médium. Cela dit, vous connaissez désormais la chanson : tout ceci reste bien sûr à prendre avec de grosses pincettes étant donné que rien de tout cela n’a été officialisé par Ubisoft. Il ne nous reste maintenant plus qu’à espérer une vraie prise de parole de l’éditeur dans les mois à venir, avec, cette fois-ci, des informations concrètes sur l’avancée du projet.

Source : Nash Weedle