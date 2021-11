La dernière fois que nous avions pu voir tourner la suite attendue de longue date, c'était au cœur de l'E3 2018, autant dire... il y a une éternité. Ou à peu près. Un an après l'annonce officielle d'Ubisoft, Beyond Good & Evil 2 s'annonçait plein de promesses, mais le chemin semblait encore bien long. Et comme si le développement n'était déjà pas assez compliqué comme ça, le réalisateur Michel Ancel tirait sa révérence en septembre 2020, mais le producteur du jeu se voulait alors rassurant :

Michel n'a pas été directement impliqué dans Beyond Good & Evil 2 depuis un certain temps maintenant, car l'équipe a travaillé d'arrache-pied en s'appuyant sur les bases solides qu'il a façonné. Nous avons récemment franchi une étape interne importante dans le développement, qui nous permet de vous assurer des heures de jeu et un niveau de liberté incroyable au sein de notre "Space Pirate Fantasy" en monde ouvert. Je suis incroyablement fier de la persévérance, du dévouement de l'équipe et de son engagement continu à développer un jeu incroyable.

Ceci n'est pas le retour du cow-boy de l'espace

Un an et quelques poussières d'étoiles plus tard, la donne semble pourtant avoir bien changé : selon les informations du journaliste Tom Henderson, le développement de Beyond Good & Evil 2 serait effectivement TRÈS compliqué :

Beyond Good & Evil 2 serait en pleine crise du fait d'un manque de vision créative depuis le départ de Michel Ancel en septembre 2020. Pire, le jeu ne serait plus en adéquation avec les objectifs d'Ubisoft. Le jeu serait décrit par certains comme un "Skull & Bones 2.0", et quelques développeurs pensent que son annulation n'est qu'une question de temps.

La comparaison n'est effectivement pas très flatteuse, puisque le jeu de combat naval inspiré d'Assassin's Creed, en développement depuis huit ans, serait lui aussi victime d'une absence de vision claire, et aurait déjà coûté plus de 100 millions d'euros à Ubisoft.

Nouvelle fenêtre de tir

Les quelques messages postés par Henderson sur un célèbre réseau dit social lui auront toutefois permis d'entendre un autre son de cloche. Contacté par un membre de l'équipe, il a ainsi précisé la situation il y a quelques heures :

Beyond Good & Evil est toujours en développement. "Il faudra encore plusieurs années" m'a affirmé un développeur que j'ai pu contacter suite à mes messages. J'ai pas mal entendu parler d'une sortie en 2024-2025.

Ceux qui ne désespèrent pas de retrouver un jour le duo Jade/Pey'j peuvent donc officiellement continuer d'y croire, et d'espérer, même si la route semble encore longue, et semée d'embûches...

Croyez-vous encore en la pérennité de Beyond Good & Evil 2 ? Qu'attendez-vous désormais du projet ? Faites-nous part de vos de pirates plus ou moins spatiaux dans les commentaires ci-dessous.