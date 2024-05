Faute d'annonces officielles du géant français depuis un long moment, il faut donc se contenter de rumeurs, bruits de couloirs et rapports de témoignage s'agissant de Beyond Good & Evil 2. Il convient donc de prendre toute ces données avec de prudentes pincettes. Cela dit, le consens général est le suivant : le jeu semble être bloqué dans le fameux enfer du développement.

Un développement perclus de problèmes pour Beyond Good & Evil 2

Rappelez-vous en 2008, quand Ubisoft a annoncé avec une plutôt belle réception le développement d'un Beyond Good & Evil 2. Nous y voyions l'attachant Pey'j, visiblement à la recherche de Jade. Celle-ci semble avoir disparu pendant de longues années, puisque nous n'avons à nouveau entendu parler du jeu qu'à l'E3 2017. Le chantier était en tout cas jusqu'à 2020 chapeauté par l'influent Michel Ancel. La dernière fois que nous avons vu le jeu en action et l'homme, c'était lors d'une démo de gameplay en 2019. Michel Ancel a quitté le navire en 2020, et c'est depuis le quasi silence radio autour de ce colossal projet.

D'après les dernières rumeurs en date, le développement de Beyond Good & Evil 2 pataugerait encore à ce jour. Il serait encore en phase de préproduction. Pire encore, l'idée d'une vaste galaxie à visiter dans la dernière démo de gameplay en date n'aurait que très peu avancé. Ce ne serait pourtant pas faute de proposer chaque année l'état du jeu afin d'obtenir le feu vert pour une entrée en production, qui permettrait de recruter plus de monde. Ubisoft Montpelier, en charge du développement du titre, aurait en effet connu un véritable exode d'employés. Une grande partie de l'équipe originale en 2017 aurait peu à peu suivi Michel Ancel et pris la porte.

Des yeux plus gros que le ventre et une annulation en vue ?

Après tant d'années d'un développement qui ne semble guère plus avancé, on peut légitimement se poser la question du sort de Beyond Good & Evil 2. Il semblerait toutefois que les hautes instances d'Ubisoft ne sont pas prêtes à le débrancher. À l'origine, il s'agissait apparemment d'un « projet vaniteux » pour impressionner le groupe Bolloré, à une époque où celui-ci envisageait d'absorber le géant français. Maintenant que Tencent a de son côté investi des parts dans l'entreprise, le statu quo resterait le même.

D'autant qu'annuler un chantier aussi colossal que Beyond Good & Evil 2 ne se fait pas aussi facilement qu'un jeu free to play comme le récemment abandonné The Division Heartland. Cela mettrait en l'occurrence environ une centaine de développeurs à réaffecter sur d'autres sujets. Ainsi, ce qui devait être une leçon technique de la part d'Ubisoft connaît le même sort que naguère Skull & Bones : un bateau qui prend l'eau, et qu'on écope juste assez pour qu'il ne coule pas. Espérons toutefois que ces rapports et bruits de couloir récents ne reflètent pas la réalité et que son développement avance finalement mieux que prévu. C'est en tout cas tout ce qu'on souhaite aux équipes d'Ubisoft Montpelier.