La semaine dernière, le monde (et même malheureusement certains employés mêmes du géant français...) apprenait l'annulation de Prince of Persia Les Sables du Temps Remake au milieu d'une profonde restructuration au sein d'Ubisoft, impliquant d'autres jeux annulés, des reports et hélas des licenciements. Au milieu de ce chaos qui continue d'avoir des répercussions à l'heure où nous écrivons ces lignes, on pouvait croire qu'un Beyond Good & Evil 2 dans une situation pour le moins délicate depuis plusieurs années, faisait partie des dommages collatéraux. Il n'en serait finalement rien, d'après une déclaration de son actuel directeur.

Envers et contre tout, Beyond Good & Evil 2 est encore bien vivant

Cela fait près de deux décennies que Beyond Good & Evil 2 est dans les cartons d'Ubisoft. Depuis tout ce temps, le titre a littéralement traversé ce qu'on appelle communément l'enfer du développement, souffrant de nombreux départs de directeurs de projets, de développeurs et de transformations en tous sens. Malgré le chaos de sa création et plus généralement celui affectant actuellement un géant français en pleine mutation profonde, le titre est encore bel et bien vivant. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Fawzi Mesmar, qui occupe actuellement le poste de directeur créatif du projet, via son profil LinkedIn.

« Merci à celles et ceux qui m'ont contacté ces derniers jours concernant les dernières nouvelles autour d'Ubisoft. Moi-même, mon équipe et notre projet Beyond Good & Evil 2 ne sont pas affectés par les changements récents. Je vous renvoie vers le communiqué de presse officiel pour plus d'informations autour de la dernière organisation structurelle de l'entreprise. [...] Nous continuons de notre côté de nous engager à offrir un jeu remarquable à nos joueurs », a-t-il déclaré.

Outre l'assurance que la suite des aventures de Jade (ou une toute nouvelle histoire dans cet univers intergalactique, pour ce qu'on en sait), n'a pas rejoint la liste des jeux récemment annulés, le directeur créatif de Beyond Good & Evil 2 en a également profité pour s'exprimer au sujet des bouleversements récents chez Ubisoft. « Cela va sans dire que les annulations qui ont affecté mes collègues dans d'autres départements d'Ubisoft et de l'industrie m'attristent. Je demande de leur offrir tout le support nécessaire en ces temps difficiles ».

Crédit : Fawzi Mesmar

Source : LinkedIn