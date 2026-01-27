Après un long silence, le studio français s'est exprimé au sujet de l'un de ses projets les plus attendus : Beyond Good & Evil 2, annoncé il y a déjà presque 18 ans.

Actuellement au cœur d'une crise interne sans précédent et d'un grand remaniement, le géant français Ubisoft refait parler de lui, cette fois-ci au sujet d'un de ses jeux les plus attendus. L'éditeur s'est en effet exprimé au sujet de Beyond Good & Evil 2, en replaçant le jeu dans la nouvelle stratégie créative du studio. Et en confirmant au passage que oui, il existe toujours quelque part au sein d'Ubisoft Montpellier.

Beyond Good & Evil 2existe toujours, mais il va falloir être patient

Souvenez-vous, c'était en 2008. Lors de son événement UbiDays, l'éditeur français annonçait au Musée du Louvre l'existence d'un certain Beyond Good & Evil 2. La suite d'une licence chère à énormément de joueurs, qui avaient pu découvrir en 2003 les aventures de Jade et d'un cochon au caractère bien trempé. Annoncé, puis à nouveau annoncé et annoncé une nouvelle fois, le projet a fait face à beaucoup de bouleversements durant son développement, passant entre les mains d'innombrables équipes et studios différents. Le créateur de la série Michel Ancel avait d'ailleurs quitté l'entreprise en 2020, après les enquêtes qui ont secoué le studio et relevé

La dernière fois qu'il s'est officiellement montré, c'était à l'E3 2017 à l'occasion d'une nouvelle bande-annonce cinématique et d'une vidéo détaillée sur le moteur de Difficile à l'heure actuelle de savoir ce que cela signifie, ni même à quel moment on peut espérer voir poindre Beyond Good & Evil 2. Cependant, on apprenait il y a quelques mois que l'équipe était à la recherche d'un nouveau concepteur sonore technique, quelques mois après l'arrivée d'un nouveau directeur créatif. Dans un récent billet publié sur Eurogamer, un représentant d'Ubisoft annonce que Difficile à l'heure actuelle de savoir ce que cela signifie, ni même à quel moment on peut espérer voir poindre Beyond Good & Evil 2 « reste une priorité pour le studio, et s'inscrit dans sa stratégie de se concentrer sur les aventures en monde ouvert ».

Difficile à l'heure actuelle de savoir ce que cela signifie, ni même à quel moment on peut espérer voir poindre Beyond Good & Evil 2. Mais on sait désormais qu'il est toujours en développement dix-huit ans après son annonce, et qu'il a élu domicile dans l'une des nouvelles « maisons créatives » du studio. En l'occurrence, il est chapeauté par la maison dédiée aux mondes fantastiques immersifs et aux univers narratifs, aux côtés de licences comme Anno, Might & Magic, Rayman ou encore Prince of Persia. Malgré les récentes mauvaises nouvelles.