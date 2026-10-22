Dix-huit longues années. C’est le temps qui nous sépare désormais de l’annonce de Beyond Good & Evil 2 par Ubisoft, et qui explique pourquoi il est aujourd’hui devenu l’une des plus grandes arlésiennes de l’histoire du jeu vidéo. Car après avoir relancé un semblant de communication autour du projet lors de l’E3 2017, le studio est de nouveau entré dans un silence assourdissant en 2019. Mais un nouveau rapport l’assure : Beyond Good & Evil 2 serait toujours bien vivant, même si nous ne sommes visiblement toujours pas prêts d’en voir la couleur.

Le développement de Beyond Good & Evil 2 continue chez Ubisoft

C’est en tout cas ce que nous apprend Gauthier Andres, journaliste chez Origami, au travers d’une récente infolettre dévoilant des informations obtenues auprès d’un « certain nombre de personnes proches du développement ». À en croire ces dernières, donc, Beyond Good & Evil 2 serait actuellement en passe de revivre une étape importante de son développement, qui consiste à présenter à la direction une démo matérialisant les promesses du projet en vue de poursuivre sa conception à une plus grande échelle.

Pourquoi « revivre » ? Parce que comme le souligne l’infolettre, « c’est loin d’être son premier [rendez-vous] » du genre. « Et s’il devait mal se passer, il ne s’agirait malheureusement pas de la première fois non plus », nous dit-on, dans le sens où « historiquement, Beyond Good & Evil 2 a raté toutes ses gates créatives ». Un problème qui ne serait alors pas tant dû à un manque de qualité ou de talent de la part des équipes, mais plutôt, comme l’avaient déjà évoqué d’anciens rapports, au fait que la direction du projet ne cesserait de changer en cours de route.

© Ubisoft

De jeu multijoueur à grande échelle à jeu solo narratif…

Par exemple, comme évoqué par Ubisoft lors des derniers temps de communication officiels autour du jeu, Beyond Good & Evil 2 a longtemps été pensé comme une expérience multijoueur, qui devait permettre aux joueurs de se rencontrer naturellement au sein de la multitude de planètes composant l’univers du jeu. « Le mot clé était la "third place” (le tiers-lieu), l’endroit où on vient flâner entre potes après le boulot comme on le ferait dans Fortnite ou Destiny, alors cités parmi les inspirations », explique Andres dans son infolettre.

« On incarnait un·e personnage vide, embarqué·e dans les aventures des héros de Beyond Good & Evil, sur le siège passager, les activités devaient être générées à la volée et présentées de manière organique au joueur ou à la joueuse. L'équipe de développement refusait de parler de quêtes, ou de missions ». Mais au fil des années, la direction du projet a changé. Et après avoir révisé à de multiples reprises l’échelle de la composante multijoueur du titre, Ubisoft en est finalement arrivé à vouloir produire une aventure "solo first" ».

…notamment inspiré de Marvel’s Spider-Man ?

À ce stade, Beyond Good & Evil 2 serait ainsi pensé comme un jeu au « contenu scénaristique fort », dénué de toute connexion obligatoire mais tout de même jouable en coopération. Plus étonnant encore, il semblerait même qu’il puise ses inspirations dans des projets inattendus, à l’instar des Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games pour tout ce qui touche à ses combats. Et c’est là, selon Andres, tout le problème qui caractérise le projet depuis toutes ces années. Ubisoft semble avoir toujours du mal à déterminer ce que le titre doit être.

Un avenir plus incertain que jamais pour Beyond Good & Evil 2 ?

« En vérité, ce n’est pas la ligne d’arrivée qui recule depuis toutes ces années. C’est la ligne de départ ». Car la triste réalité, c’est qu’après dix-huit ans de développement, le jeu n’a toujours pas quitté le stade de la pré-production. « La production de Beyond Good & Evil 2 n’a pas encore commencé. C’est une pré-production qui implique encore, au minimum, 250 personnes », explique le journaliste d’Origami, en précisant que les équipes d’Ubisoft Montpellier attendent encore de pouvoir passer à la phase alpha du projet.

Mais après toutes ces années d’échecs successifs, Beyond Good & Evil 2 pourrait-il une nouvelle fois survivre à l’échec de la présentation de sa prochaine démo ? Aujourd’hui, rien n’est moins sûr. « Pendant longtemps, le développement de BGE2 était porté par un discours interne de soutien inexorable par Ubisoft. Impossible d’être annulé. […] Mais le ton a changé », révèle Andres. Au vu des dernières actualités de l’éditeur, qui n’hésite plus à licencier, fermer des studios et même annuler des projets, l’avenir de Beyond Good & Evil 2 n’a jamais été aussi incertain.

Et d’une certaine manière, cela en arriverait presque à soulager une partie des développeurs travaillant sur le projet depuis de nombreuses années maintenant. « Trouver le péché originel de Beyond Good & Evil 2, je pense qu’on n’y arrivera pas du vivant du projet », a par exemple assuré l’un d’eux à Origami. « Ça va demander un travail postmortem absolument colossal ». Mais en attendant qu’une décision soit prise, l’équipe continue d’avancer. sans être capables de dire ce qui nous a mené·es là », conclut la source.

Source : Origami