Développer un jeu vidéo est un processus éminemment complexe et risqué. Tous les créateurs vous le diront, et c’est d’ailleurs ce qu’Ubisoft a fait à l’occasion de son dernier bilan financier, où l’éditeur est longuement revenu sur les nombreuses raisons pouvant conduire à l’échec d’un projet. Mais derrière tout le bon sens qui s’en dégage se cache aussi des propos plus qu’inquiétants quant au destin de Beyond Good & Evil 2, dont les nouvelles se font toujours aussi rares malgré toutes les années qui ont passé depuis son annonce.

Beyond Good & Evil 2, un jeu déjà condamné selon Ubisoft ?

En effet, Ubisoft a beau répéter à qui veut l’entendre que le développement de son arlésienne poursuit tranquillement son cours, comme ce fut encore le cas le 2 février dernier, le fait est que nous n’avons toujours pas pu voir la moindre image du jeu depuis plusieurs années. Forcément, cela tend alors inévitablement à inquiéter les fans, aujourd’hui fatigués de devoir courir après la moindre miette d’information concernant Beyond Good & Evil 2. Un jeu qui, d’après les propos de ses créateurs, pourrait même déjà être condamné à cause de son cycle de développement qui s'éternise.

C’est tout du moins la réflexion que l’on peut se faire à la lecture du dernier bilan d’Ubisoft qui, dans la section 3.1.1, consacrée aux « échecs dans le développement et le lancement d’un jeu vidéo », estime qu’un « calendrier de sortie inadapté » peut largement contribuer à l’échec d’un projet. Car cela ne toucherait pas seulement les jeux lancés trop tôt, qui manqueraient par conséquent de développement. Les jeux lancés trop tard, c’est-à-dire au cycle de développement trop allongé, représenteraient également un gros facteur de risques pour Ubisoft.

« Sortir un jeu trop tard – alors que l’engouement du marché s’est estompé et qu’il ne répond plus aux normes du marché dans un environnement hautement concurrentiel – peut également nuire à son succès », indique en effet l’éditeur dans son rapport. Difficile, ce faisant, de ne pas faire le rapprochement avec Beyond Good & Evil 2, qui a explosé depuis plusieurs années maintenant le record précédemment établi par Duke Nukem Forever du jeu vidéo au développement le plus long de l’histoire. Et malheureusement, le destin de ce dernier n’est pas là pour nous rassurer.

Le cas Duke Nukem Forever pourrait leur donner raison

Car conformément à ce qu'indique Ubisoft, le titre de 2K, sorti après quatorze longues années de développement mouvementé, s’est tout simplement fait atomiser par la critique à son lancement. Technique dépassée, humour d’un autre temps, mécaniques de gameplay désuètes, tout ce que l’éditeur français souligne dans son rapport s’est bel et bien produit pour Duke Nukem Forever. À ce stade, on ne peut donc qu’espérer que Beyond Good & Evil 2 parvienne à échapper à un tel destin, même si le silence qui règne autour du projet a de quoi inquiéter.

Pour rappel, cela fait aujourd’hui 6 623 jours, soit plus de 18 ans, que le jeu d'Ubisoft a été annoncé pour la première fois aux UbiDays en 2008. Disparu des radars pendant près d’une décennie après cela, il a ensuite fait un retour très remarqué à l’E3 2017, où un nouveau trailer suivi de plusieurs temps de communication ont eu lieu jusqu’à l’année suivante. Après quoi, Beyond Good & Evil 2 est de nouveau sorti des radars, Ubisoft se contentant de temps à autre de confirmer que le jeu est toujours en production, mais sans nous en dire plus pour autant.

Source : Ubisoft