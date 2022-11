Véritable arlésienne du milieu, le très attendu Beyond Good and Evil 2 semble être une nouvelle fois dans les choux et le développement n’aurait pas avancé d’un iota.

L’information a été partagée par le très informé Tom Henderson qui aurait pu mettre la main sur des documents vidéo récents de Beyond Good and Evil 2, qui en cours de développement depuis plus de 14 ans. Un triste record qui a même permis au jeu de battre Duke Nukem Forever, lui aussi resté coincé en développement plus d’une dizaine d’années.

Beyond Good and Evil 2 patauge encore ?

D’après les nouveaux éléments de Tom Henderson, le jeu serait presque au point mort et la plupart du gameplay que l’on a pu voir en 2018 aurait été repris de zéro. Selon lui, il ne reste plus qu’une partie de la direction artistique, comme les vaisseaux, qui semblent être identiques.

Pour le reste, Henderson décrit les images qu’il a pu voir comme étant dépourvues de détails comme si le jeu tournait avec des réglages au plus bas. L’insider réputé parle également de planètes totalement désertes, bien loin de ce que l’on avait pu voir lors de la présentation des années plus tôt. Signe que le projet n'avance absolument pas, à moins que les éléments qui lui ont été remis ne soit extirpé d'une version du jeu réellement peu avancée datant de plusieurs mois/années. Mais l'insider affirme que ses sources lui ont fournis des documents et des visuels récents.

De nouvelles informations, à prendre avec des pincettes bien sûr, comme toujours dans ce genre de cas, qui n’ont absolument rien de rassurantes. Le développement est chaotique, on le sait, et Beyond Good and Evil 2 a d’ores et déjà été malmené par de nombreux départs, dont celui de Michel Ancel, créateur de la licence. Bref, rien ne va.

Cependant, aux dernières nouvelles (officielles cette fois), Ubisoft avait toujours en tête de sortir le jeu et comptait bien lui laisser le temps de se peaufiner. Au même titre que Skulls & Bones d’ailleurs, qui devrait voir le jour l’année prochaine après de nombreux reports et une production des plus houleuses. À croire que c’est devenu une norme chez Ubi.

Dans tous les cas, il semblerait que l’on ne soit pas près de revoir Beyond Good and Evil 2 sur le devant de la scène, balayant d’ailleurs le mince espoir de le croiser au prochain show des Game Awards. En espérant le voir sortir un jour quand même. Les fans ne demandent que ça depuis des années.