Bethesda serait en train de préparer quelque chose d'énorme pour l'une de ses plus grosses licences. C'est en tout cas ce que nous tease un journaliste réputé et souvent très bien informé.

The Elder Scrolls, Fallout, Starfield… en règle générale, lorsque l’on pense à Bethesda, on a immédiatement ces licences majeures en tête. Seulement, il en existe encore plein d’autres, dont certaines sont carrément historiques. On pensera notamment à Wolfenstein ou encore DOOM, deux mastodontes ayant posé les bases du shooter tel qu’on le connaît aujourd’hui. Des franchises extrêmement appréciées et qui ont récemment réussi à revenir sur le devant de la scène avec une refonte bien sentie. Et justement, l’une d’entre elles pourrait bien faire parler d’elle prochainement. Slay !

La licence la plus violente de Bethesda bientôt de retour ? C'est bien possible !

Il est costaud, il est violent et il est désormais devenu une véritable légende cosmique, le Slayer de DOOM pourrait bien revenir faire parler la poudre d’ici peu. Depuis le reboot de la franchise en 2016, DOOM s’est transformé en un FPS old school ultra énervé et ça plaît énormément. Mais depuis le très bon DOOM Eternal, on a malheureusement plus de nouvelles du Slayer et de ses grosses pétoires, mais ça pourrait bien changer!

Cette info, aussi infime soit-elle, on la tient de Tom Warren, journaliste réputé de The Verge et toujours très bien informé. Lors d’un article revenant sur les dramatiques fermetures de studio et plus globalement sur tous les derniers événements au sein de Xbox, Warren aurait glissé un indice sur les annonces estivales à venir. Il déclare qu’Xbox préparerait de très grosses cartouches, il revient notamment sur le fait que le prochain Gears 6 pourrait être présenté lors du showcase de cet été et même que la licence pourrait finir par voir le jour chez la concurrence.

Pour conclure son article, il se fend enfin d’une phrase courte, qui en dit pourtant long. « Microsoft will be banking on some new game announcements lifting the DOOM around Xbox », que l’on pourrait traduire par « Microsoft pourrait compter sur l’annonce de nouveaux jeux pour dissiper le “malaise” autour d’Xbox ». Mais ce qui importe ici, c’est surtout la façon dont DOOM est écrit.

Un nouveau DOOM annoncé cet été ?

Un internaute ayant repéré le clin d'œil a d’ailleurs harponné Warren sur X (anciennement Twitter) pour savoir s’il s'agissait là d’un indice. Et si le journaliste n’a ouvertement affirmé, il semble savoir quelque chose à ce sujet.

Un nouveau DOOM pourrait donc être au menu de la prochaine grosse conférence Xbox et Bethesda. On s’attend également à ce que Gears soit de la fête tout comme le prochain Call of Duty d’ailleurs, qui sera le premier COD à devenir un jeu Xbox Studios. Affaire à suivre, mais la prochaine prise de parole de la marque verte risque de faire beaucoup de bruit et cette fois, on espère que ce soit pour de bonnes nouvelles.