On le sait maintenant, une conférence Xbox va avoir lieu le mercredi 25 janvier du coté de chez Microsoft avec évidemment aussi la présence de Bethesda. L'occasion de voir les titres tant attendus de l'éditeur à l'image de Redfall ou Minecraft Legends. Mais d'après l'initié Tom Henderson que l'on ne présente plus, un autre événement en marge, plus tard pour début mars est aussi prévu. Si il ne sait pas encore si celui-ci sera public ou pour la presse, il devrait être l'opportunité de se concentrer sur deux jeux en particulier.

Un événement Bethesda pour deux jeux

D'après les propres sources de l'initié, l'événement spécial de mars devrait seulement inclure deux jeux à savoir Redfall et The Elder Scrolls Online et non toute une cascade de titres comme ça sera le pour la conférence Xbox de ce jour (25 janvier à l'écriture de cette news). Redfall sortirait bien le 2 mai et l'événement de mars serait donc l'occasion d'officialiser tout cela avec du contenu dont très probablement du gameplay.

En ce qui concerne la mise à jour de The Elder Scrolls Online, l'événement de début mars suggère que la mise à jour devrait être attendue vers cette date, mais d'autres sources suggérent aussi que la grande mise à jour de l'année est pour dans quelques mois et arrivera probablement en été.

Si RedFall sort bien le 2 mai, il va être effectivement le temps de lancer la machine marketing pour Bethesda. On peut par exemple imaginer un rapide trailer pour aujourd'hui et quelque chose de plus conséquent avec potentiellement des préviews pour le mois de mars. Ou tout simplement une plus longue séquence de gameplay, car pour l'heure le fonctionnement du FPS est encore un peu flou. Si ce n'est qu'il devrait avoir quelques points communs avec Back 4 Blood notamment grâce à son fort potentiel coopératif.