C'est l'annonce que l'on attendait pas. Bethesda vient de repousser officiellement la sortie de deux des plus gros jeux à venir : Starfield et Redfall. L'éditeur explique que les deux titres ne sortiront finalement pas avant le premier semestre 2023 ! Vous l'avez compris, il va donc falloir prendre son mal en patience, tandis que la fin d'année se voit sacrément amputée. On imagine que Microsoft ne doit pas être aux anges.

Aucune explication n'est venue accompagner cette annonce si ce n'est que les équipes de développement d'Arkane Austin (Redfall) et Bethesda Game Studios (Starfield) ont besoin de plus de temps. Comme toujours, l'objectif est de pouvoir sortir des jeux qui soient mieux finis, et on ne peut pas vraiment en vouloir à l'éditeur de préférer retarder la sortie. La surprise est d'autant plus grande que Bethesda s'est taillé une petite réputation dans le milieu pour avoir tendance à sortie des jeux pas hyper bien finis.

L'éditeur souligne que ces deux titres sont extrêmement ambitieux, et qu'il faut laisser le temps aux développeurs. Quoi qu'il en soit, Starfield comme Redfall devraient tous deux avoir droit à un bel extrait de gameplay lors de la prochaine conférence Xbox. Rappelons que cette dernière se tiendra le 12 juin à 19h, heure française.

Selon Jason Schreier, les développeurs de Starfield étaient déjà inquiets quant à la date de sortie initiale calée au 11/11/2022. D'après le journaliste de Bloomberg, ces derniers voyaient mal comment le jeu pourrait être fini d'ici là. Pire l'expression "nouveau Cyberpunk" aurait même été employée, preuve du sérieux de ces craintes. Bref, il semblerait que Bethesda ait fait le bon choix.