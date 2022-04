Le bethesda Launcher va fermer ses portes dans un peu plus de deux semaine, et la migration vers Steam vient de débuter. Voici ce qu'il faut savoir.

Fin février, Bethesda a annoncé la mise à mort de son Launcher sur PC. il faut dire que le logiciel n'a jamais été vraiment populaire, les joueurs préférant souvent rester sur Steam. Pour tenter de forcer les joueurs à adopter sa nouvelle plateforme, l'éditeur a tenté d'y sortir des titres en exclusivités. Ce fut le cas de Fallout 76, malheureusement le jeu a subi un démarrage des plus chaotiques.

Bethesda Launcher : le Reclamation Day est arrivé

Bref, il était donc temps de lâcher l'affaire, et c'est ce que Bethesda à choisi de faire, peut-être un peu poussé par son nouveau propriétaire : Microsoft. On sait que la firme de Redmond a tissé des liens avec la plateforme de Gabe Newell afin d'aller chercher les joueurs là où ils sont. Il faut dire que le Microsoft store et les applications Xbox sur PC n'ont jamais vraiment convaincu également.

La migration a donc d'ores et déjà débuté, et on se doute que Bethesda aimerait que tous les problèmes soient réglés avant le 11 novembre prochain. On rappelle qu'un certain Starfield débarquera à cette date. Les jeux seront donc injouables à partir du 11 mai prochain sur le Bethesda launcher. Pour autant, les joueurs pourront encore transférer leurs jeux et les fonds de leur porte-monnaie après cette date.

La grande migration

Pour effectuer la migration, rien de plus simple : il suffit de suivre les instructions qui sont disponibles à cette adresse. Attention, il faudra vos identifiants Bethesda pour pouvoir vous y connecter. La bonne nouvelle c'est que la plupart des sauvegardes de vos jeux seront également transférées sur votre compte Steam. Pour les autres, il faudra récupérer les fichiers manuellement. Enfin, on précise que votre compte Bethesda.net sera toujours utile. Ce dernier vous donnera accès aux mods ou encore à des items in-game comme des skins.

Enfin, on rappelle que Bethesda offre depuis quelques année trois jeux sur Steam. Il s'agit de The Elder Scrolls : Arena, The Elder Scrolls II : Daggerfall et Wolfenstein : Enemy Territory (qui est lui arrivé cette semaine).