Dans le cadre du récent et sanglant « reset » de Xbox, Bethesda a également été impacté et de gros changements de cap sont à prévoir dans le traitement de ses licences comme Fallout et Starfield.

Comme tristement prévu, Xbox a hier mis son plan à exécution afin de procéder à la « plus grande restructuration de son histoire », qui a résulté dans sa séparation avec quatre de ses studios, mais aussi le licenciement de 1 600 personnes, et 1 600 autres à venir dans les prochains mois. Absolument toutes les strates du géant américain en ont fait les frais, même l'un de ses studios phares, Bethesda. Dans une recherche absolue du profit et de la capitalisation des actifs de la branche gaming de Microsoft, même Todd Howard et ses équipes doivent procéder à un changement de cap, qui impliquerait entre autres plus de Fallout, au détriment de beaucoup moins de Starfield.

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Derrière cette énième hécatombe au sein de Xbox hier se cache une réalité froide : le groupe n'est pas rentable, dépense trop et ne rapporte pas assez. Asha Sharma, PDG de la marque au X, a bien insisté sur le fait que « des sacrifices sont nécessaires » pour en assurer la pérennité. Ainsi, même des studios historiques comme Bethesda doivent se serrer la ceinture et recentrer leur objectifs. Au sein des équipes de développement, un « changement de cap afin de refléter les réalités de notre industrie et notre responsabilité de construire une fondation stable » est nécessaire, d'après un e-mail en interne envoyé par Jill Braff, patronne de Bethesda, et cela vise à capitaliser sur ses licences les plus fortes que sont principalement Fallout et The Elder Scrolls.

Au grand dam de Bethesda, Starfield, sa dernière licence en date et qui représentait sa première nouvelle franchise depuis de longues années, ne figure visiblement pas dans l'équation de Xbox et dans ses objectifs pour améliorer sa rentabilité, au vu de ses résultats décevants depuis sa sortie en 2023. La marque au X veut en lieu et place plus de Fallout et The Elder Scrolls, et donc concentrer les développeurs sur ces deux pôles majeurs.

Tandis que le gros des forces de Bethesda travaille actuellement sur un The Elder Scrolls 6 qui pourrait enfin sortir prochainement après huit ans sans en avoir rien vu, Fallout 5 pourrait également sortir plus rapidement qu'escompté, quitte à ce qu'Obsidian, l'un des studios sous la férule de Bethesda, s'en occupe. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le temps de la créativité et de la naissance de nouvelles licences pour apporter un peu de fraîcheur soient révolues avec ce fameux « reset » de Xbox, du moins dans l'immédiat.

© Bethesda/Xbox

Source : Bloomberg