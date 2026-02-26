Même si on pense forcément en premier lieu à The Elder Scrolls et Fallout quand on évoque Bethesda, il s'agit en réalité d'une partie d'un plus grand tout comptant plusieurs autres studios marquants de l'industrie et des licences qui le sont tout autant, comme Arkane (Dishonored), id Software (DOOM), ou encore MachineGames, qui nous a récemment régalé du très bon Indiana Jones et le Cercle Ancien. C'est justement l'un de ses studios qui refait parler de lui via des leaks qui devraient susciter un certain enthousiasme pour le retour d'une licence marquante à plus d'un titre.

Le casting des studios Bethesda pourrait marquer un grand retour

En attendant de voir ce que nous réserve Bethesda avec ses propres licences phares, on sait que les studios appartenant au groupe Zenimax ont également du pain sur la planche. On pense notamment à Arkane, a priori toujours au travail sur Marvel's Blade. Le leak qui nous intéresse ici nous emmène toutefois du côté de la Suède, chez MachineGames. Plusieurs bruits de couloirs récents tendaient à indiquer que, après Indiana Jones et le Cercle Ancien, le studio envisageait de revenir à ses premiers amours avec un certain et particulièrement attendu Wolfenstein 3. Pour rappel, nous avons eu la chance de conduire une interview exclusive avec Jerk Gustaffson, un des fondateurs du studio, qui nous avait promis que leur prochain projet allait « encore repousser les limites ».

Toujours avec Bethesda à l'édition, il semblerait donc que les rumeurs autour d'un Wolfenstein 3 se confirment, plus précisément par l'entremise d'un appel de casting rapporté par MP1st. Celui-ci impliquerait Tom Keegan, directeur des performances chez MachineGames, et Emily Scwheber, directrice du casting, pour un jeu portant le nom de code « Valkyrie ». Il y est alors question du casting pour le rôle de Sofiya, une orpheline ukrainienne de 8 à 11 ans. Celle-ci entretiendrait un lien fort avec le personnage principal du jeu, et le suivrait dans ses voyages en compagnie de Ralph, un chien adopté.

Le personnage à caster pour cette future production conjointe de Bethesda et MachineGames serait « traumatisé par la guerre, mais a su s'épanouir grâce aux soins de la Résistance en tant que survivante à la volonté de fer ». Soit un synopsis qui colle plutôt bien avec l'ambiance de Wolfenstein. Les sessions d'enregistrement pour ce personnage commenceraient en avril, et d'autres seraient à prévoir entre 2026 et 2027. Cela pourrait donc signifier que le prochain jeu de MachineGames ne devrait hélas pas voir le jour avant 2028-2029.

Source : MP1st