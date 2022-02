C'est fini pour le launcher Bethesda.net qui tire sa référence du monde PC, sans se retourner. Les jeux existants et ceux à venir migrent vers la plateforme la plus populaire, Steam.

2022, l'année du changement pour beaucoup de boîtes de jeux vidéo ? Bethesda, qui est sous le giron de Microsoft, annonce la fermeture de son launcher PC. Un mal pour un bien puisque les joueurs pourront retrouver les productions de l'éditeur sur leur plateforme de prédilection.

La fin d'une époque

À l'instar de Microsoft qui a compris l'intérêt d'investir Steam plutôt que son Microsoft Store, la maison de Doom et Elder Scrolls clôturera son launcher Bethesda.net en avril prochain.

Nous disons adieu au lanceur Bethesda.net cette année. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien et vous assurer que rien n'arrivera à vos jeux. Si vous ne jouez pas à des jeux PC via le lanceur Bethesda.net, vous n'avez rien à faire. Merci d'avoir lu jusqu'ici ! Si vous avez des jeux via le lanceur Bethesda.net, ne vous inquiétez pas. Dès le début du mois d'avril, vous pourrez migrer vos jeux et votre Portefeuille vers votre compte Steam.

Comme précisé, la migration se fera en douceur et offrira surtout de multiples options pour ne pas être perdants. Le transfert des jeux, DLC et du portefeuille, c'est fait et il en va de même pour les sauvegardes. Cependant, il y a une subtilité : certains fichiers requerront une action manuelle de votre part.

Pour les jeux qui le requièrent, vous devrez encore utiliser vos identifiants Bethesda.net pour vous connecter et jouer. Votre compte Bethesda.net ne sera pas perdu, et restera accessible sur le site internet et en jeu, et nous continuerons notre support de tous les comptes Bethesda.net dans nos titres à venir.

Il y a néanmoins une exception : pour l'heure, ça coince avec Wolfenstein: Youngblood qui ne peut être déplacé.

Les jeux Bethesda sur Steam

"Tant qu'on ne m'empêche pas de buter tout le monde"

Pour aiguiller au mieux les joueurs et ne pas les perdre en cours de route, une FAQ officielle a été établie. Dans celle-ci, l'éditeur nous fait savoir que le launcher et les jeux seront disponibles jusqu'en mai. Après cela, inutile d'essayer d'y accéder.

En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une croix sur votre compte :

Cela vous permettra de conserver votre accès aux services Bethesda.net comme les mods, les objets en jeu tels que les apparences, et votre accès aux nouveautés exclusives.

Suite à la migration, la liste d'amis sera également fusionnée pour Fallout 76, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Legends, RAGE 2 et Deathloop. Si certains ont le courage de s'adonner à Fallout 76, le jeu a sa propre FAQ pour saisir les conséquences de cette annonce.

En bref, Starfield ou Indiana Jones, ce sera sur la boutique de Valve.

L'abandon de ce launcher au profit de Steam, une bonne nouvelle pour vous ? Dites nous tout dans les commentaires.