Le très beau collector du très attendu tome 43 de Berserk, réservé aux fans français, est de retour en stock après une rupture rapide. C'est le moment de sécuriser son exemplaire.

Être fan de Berserk, c’est presque devenu une épreuve de foi. Une attente interminable, douloureuse parfois, que seuls les lecteurs habitués aux errances de Guts peuvent endurer avec stoïcisme. Depuis la disparition de Kentarō Miura, le manga poursuit sa parution, porté à bout de bras par le Studio Gaga, assistants historiques du maître, et Kōji Mori, son ami de toujours, à qui il avait confié les grandes lignes de la fin de son œuvre. Une mission forcément écrasante tant Berserk est une œuvre presque sacrée aux yeux de ses lecteurs, et que chaque chapitre ressemble à un rappel presque mélancolique de ce qui a été perdu.

Et voilà maintenant sept mois que les fans attendent des nouvelles du chapitre 384, une éternité malgré tout à l’échelle du manga. Alors, en France, Glénat tente tant bien que mal de nourrir la flamme avec plusieurs ouvrages dédiés à l’univers. Parmi eux, un artbook colossal célébrant le trait inimitable de Miura, mais surtout le tome 43 de Berserk en édition collector, enfin de retour en stock.

Le tome 43 collector de Berserk de retour en stock







Si sept mois paraissent déjà interminables pour un simple chapitre, alors imaginez ce que représente un an pour un tome. C’est pourtant depuis tout ce temps que les lecteurs français attendent la sortie du tome 43 de Berserk. Après deux reports successifs, Glénat a finalement repoussé l’échéance au 1er juillet 2026. Une attente prolongée qui sera certainement pardonnée par les lecteurs les plus réactifs, puisque l’éditeur accompagnera cette sortie d’une édition collector du tome 43 de Berserk, dont le contenu a déjà été dévoilé il y a quelques semaines.

Elle comprendra alors une couverture cartonnée, mais surtout une reproduction du shikishi que Kentarō Miura avait personnellement dédicacé aux éditions Glénat. Le petit détail qui fait toute la différence : le coffret fourni est pensé pour se transformer en présentoir afin d’exposer l’illustration comme elle le mérite. Certes, on reste loin de l’édition japonaise accompagnée de sa figurine, mais pour 19,90€, Glénat propose encore une fois un ouvrage qui finira presque automatiquement dans la bibliothèque des fans français de Berserk. Les stocks étaient déjà rapidement partis, et plusieurs revendeurs en ligne en ont de nouveau. Voici les meilleures offres disponibles :