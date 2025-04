Bonne nouvelle pour les fans de Berserk. Glénat propose une nouvelle fois sa toute nouvelle édition prestige du manga culte de Kentarō Miura qui n'était plus en stock. Et les deux premiers tomes sont disponibles en précommande. L’occasion parfaite de redécouvrir cette œuvre majeure dans un format enfin à la hauteur de son ambition. Il va falloir faire vite.

Berserk et son Edition prestige

On oublie ici le format poche classique. Cette édition mise sur la qualité et la présentation. Chaque volume regroupe deux tomes de l’édition originale, dans un grand format cartonné (18,8 x 26,4 cm), avec plus de 460 pages. La fabrication est soignée, et certains détails comme la tranche rouge des pages (pour le tome 1) renforcent le côté collector. Mais ce n’est pas tout. On y trouve aussi des pages en couleur totalement inédites, jamais publiées en France jusqu’ici. Et pour aller plus loin, la traduction a été entièrement revue, pour coller davantage à l’œuvre originale.

Le premier tome de Berserk rassemble les volumes 1 et 2. Il sortira le 24 juin 2025 au prix de 24,90 €. Avec ses 464 pages et sa couverture rigide, c’est un vrai bel objet, pensé pour les collectionneurs comme pour les lecteurs exigeants. Ce format plus large permet aussi de mieux apprécier les planches de Miura. Un vrai plus, tant le dessin joue un rôle essentiel dans l’ambiance et la narration de Berserk.

Le deuxième tome de Berserk reprend les volumes 3 et 4. Il comptera 482 pages et sera disponible dès le 4 juin 2025, toujours à 24,90 €. Même qualité, même soin dans la fabrication, et une vraie cohérence visuelle pour ceux qui souhaitent commencer ou recommencer la série dans ce format.





Où acheter ces collectors ?

Les deux tomes sont disponibles en précommande chez Fnac, Amazon et Leclerc, au même prix de lancement : 24,90 €. Étant donné l’engouement autour de Berserk et le caractère “collector” de cette édition, il vaut mieux ne pas trop tarder.

Berserk – Édition Prestige : Tome 1

Amazon à 24,90€

Leclerc 24,90€

Berserk – Édition Prestige : Tome 2