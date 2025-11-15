C’est devenu une habitude : les éditeurs multiplient les éditions collector limitées pour mettre en valeur leurs licences les plus emblématiques. Berserk ne fait pas exception et s’offre à nouveau une édition prestigieuse, pensée pour les collectionneurs comme pour les fans de longue date.

Quatre ans après la disparition aussi soudaine que tragique de Kentarō Miura, l’aura de Berserk ne s’est jamais estompée. Le monument de la dark fantasy, qui a influencé des œuvres majeures comme la saga Dark Souls, poursuit sa publication à un rythme irrégulier sous la supervision attentive de Kouji Mori, ami d’enfance du regretté mangaka. L’histoire s’approche doucement mais sûrement du dénouement que Miura lui avait confié, même si les lecteurs les plus assidus doivent s’armer de patience entre chaque chapitre. En parallèle, Glénat continue de choyer la communauté française avec un nouveau collector qui a tout pour s’imposer sur les étagères de tout fan de la série.

Une nouveauté pour les fans de Berserk

Le tome 43 se fait toujours désirer en France, mais selon les dernières informations, il devrait bien arriver d’ici le début de l’année 2026. En attendant, Glénat continue de gâter la communauté en poursuivant sa nouvelle réédition de Berserk, aux allures de collectors. Ces éditions luxueuses, proposées en grand format, revisitent les premiers tomes du manga. Outre une traduction entièrement retravaillée, elles intègrent également des pages couleur totalement inédites, jusque-là conservées dans les archives de l’éditeur japonais. Après la parution des deux premiers volumes plus tôt cette année, le troisième tome des éditions Prestige de Berserk vient tout juste d’arriver en librairie. Déjà en rupture chez certains revendeurs, il est néanmoins de retour en stock chez quelques commerçants. Un conseil : ne tardez pas trop, les stocks de ces éditions collector ont tendance à rapidement fondre.

Illustration du tome 3 de l'édition Prestige de Berserk

Fiche technique

Editeur : Glénat manga

: Glénat manga Broché : 464 pages / couverture rigide

: 464 pages / couverture rigide Format : 18,80 x 26,40cm

: 18,80 x 26,40cm Contenu : Le tome 4+6 en un livre tranche des pages rouge une traduction revue et augmentée offre des pages couleur totalement inédites

:

Source : Glénat