Depuis la disparition soudaine de son mangaka il y a presque quatre ans déjà, Berserk se fait plus discret que jamais. Le manga continue malgré tout sa parution à un rythme irrégulier sous l'œil attentif de Kouji Mori, ami d’enfance du regretté auteur et seule personne à qui il avait confié la fin. L’attente entre chaque chapitre est longue, parfois très longue. Les lecteurs sont donc contraints de prendre leur mal en patience sans jamais avoir rien d’autre à se mettre sous la dent en dehors du manga. Les anime et films de Berserk se comptent sur les doigts de la main, et à part une série faite par des fans, il n’y a officiellement rien à l’horizon. Et comme la licence n’a jamais été coutumière des collaborations, on ne s’attendait pas à la voir débarquer dans un jeu qui lui sied pourtant à la perfection.

Berserk va s'inviter dans Diablo 4

C’est un état de fait, le manga de Kentarō Miura a inspiré de nombreuses œuvres, même certains jeux vidéo à l’instar de Dark Souls. Son héritage perdurera d’une façon ou d’une autre, mais à l’heure où One Piece, Dragon Ball et Naruto enchaînent les jeux et les collabs, Berserk semblait loin de ça. Jusqu’au jour où, sans crier gare, un premier crossover a été révélé. Ce 17 avril 2025, le compte officiel de Diablo 4 a en effet annoncé l’arrivée d’une collaboration avec le manga, à une date pour le moment indéterminée. Blizzard n’a pas fait les choses à moitié et s’est fendu d’une cinématique animée bien classe pour marquer le coup. Sans trop se mouiller, on peut déjà supposer que le Barbare aura le droit à une skin avec la tenue emblématique de Guts et La Dragonslayer, son imposante épée.

Vu que la vidéo a également été publiée sur le compte officiel de Diablo Immortal, le jeu mobile devrait aussi profiter de ce crossover. Si les détails sont pour l’instant maigres, on peut s’attendre à d’autres armures pour les différentes classes de Diablo 4 inspirée des différents personnages. Griffith, Casca, Le Chevalier Squelette ou même l’infâme Nosferatu Zodd semblent tout indiqués. Vu l’ampleur de cette collaboration, on peut également espérer au moins un événement autour de Berserk. Blizzard devrait donner de nouveaux détails dans les jours qui viennent et autant dire que les fans trépignent d’impatience face à cette excellente surprise sortie de nulle part. Les fans du manga, ceux de Diablo et ceux qui aiment les deux ne cachent clairement pas leur enthousiasme débordant. Encore un peu de patience donc…

Source : Blizzard