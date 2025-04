La saison 8 de Diablo 4 sera disponible le 29 avril 2025 et on peut dire que Blizzard a mis le paquet. Au programme, un nouveau familier appelé « Iris », des boss de repaire dont « Bélial », des incursions d'apparition, ou encore la possibilité d'arracher 24 pouvoirs uniques à des boss et de les mélanger à des compétences pour des combinaisons inédites. Mais une énorme surprise a été confirmée puis dévoilée : la collaboration avec Berserk qui sera accessible peu après le lancement de la prochaine saison. Ça va être monstrueux et un carton chez les fans.

Blizzard dévoile la collaboration Diablo 4 x Berserk

Si vous êtes fans à la fois de Diablo 4 ET de Berserk, la collaboration qui s'envient s'annonce énorme. « Les épées et armures des personnages emblématiques de Berserk, directement issus de l’univers sombre et fantastique créé par Kentaro Miura, seront bientôt à vous. Obtenez des objets ornementaux à collectionner en jeu pendant une durée limitée et incarnez les personnages de cette saga légendaire. Équipez-vous de reliques de guerre, symboles d’ambition et échos de vengeance, et entrez à votre tour dans la légende » déclare Blizzard sur son site officiel.

À partir du 6 mai 2025 et jusqu'au 3 juin 2025, la collaboration Diablo 4 x Berserk vous permettra d'affronter des démons tous plus puissants les uns que les autres pour obtenir des objets ornementaux « sombres et prestigieux dignes du Guerrier Noir ». Si vous parvenez à vaincre des adversaires élites, vous pourrez repartir avec des Béhérits, à échanger dans le reliquaire consacré à Berserk contre des items dans le thème du manga.

Les différentes classes auront leurs breloques attitrées avec la légendaire armure de Berserker pour les Barbares. Les Nécromanciens et Voleurs auront un traitement similaire comme le montre les images plus bas. En plus de la monture et armure de monture Destrier du Faucon, un nouveau pack de familier « Le Schnoz » est prévu pour cette collaboration Berserk x Diablo 4. « Le pack de familier Le Schnoz inclut le trophée de monture du masque de Rakshas et la ressemblance de Chimimoryo ».

Des Drops Twitch arrivent

Le contenu gratuit de cette rencontre Diablo 4 x Berserk ne s'arrête pas là. En effet, la plateforme de streaming Twitch va entrer dans la danse afin d'offrir des Drops. « Nous lancerons une opération de soutien à un streamer ou à une streameuse pour permettre d’obtenir le trophée de monture Crâne béhérit ». On n'a pas encore les détails, mais Blizzard promet des informations pour bientôt. Comme d'habitude, il faudra de toute manière lier son compte Twitch et Blizzard, puis regarder le livestream d'un streameur ou d'une streameuse pendant une durée définie par l'éditeur. Si vous avez bien suivi les règles, vous recevrez une notification déclarant que vous êtes éligibles à recevoir cet objet ornemental.



















Source : Blizzard.