Très prisé au sein de la communauté, l’artbook collector de Berserk qui comprendra plus de 240 pages d’illustrations est de retour en stock. Mais il n’y en aura sans doute pas pour tout le monde.

Après une longue traversée du désert, les lecteurs les plus assidus de Berserk ont été récompensés de leurs huit mois d’attente avec trois chapitres consécutifs. Retour à la cadence plus lente et irrégulière en revanche, puisque le chapitre 387 n’est toujours affublé d’aucune date de sortie. En effet, depuis la disparition tragique de Kentarō Miura, il y a cinq ans, une équipe composée de ses anciens assistants tente d’achever l'œuvre de sa vie. Alors, comme pour occuper les lecteurs français, Glénat leur propose de temps à autre de nouvelles sorties. Au-delà de sa réédition des premiers volumes en grand format, l’éditeur va bientôt commercialiser l’un des plus beaux ouvrages collectors de Berserk à ce jour. Et il est de retour en stock avant sa sortie.

L'artbook collector de Berserk de retour en stock

Annoncé depuis plusieurs mois, l’artbook collector sera commercialisé le 28 octobre 2026. Même à l’époque où aucun visuel n’avait été dévoilé, les collectionneurs s’étaient rapidement rués dessus, jusqu’à provoquer des ruptures de stock régulières. Juste avant son grand lancement, l’impressionnant ouvrage de 240 pages, entièrement traduit en français, est enfin de retour chez plusieurs commerçants. Attention toutefois, sa version collector, qui propose un magnifique écrin et renferme plusieurs illustrations en couleurs ainsi qu’une couverture qui peut se déplier pour afficher la Dragon Slayer de Guts, n’est disponible que chez Cultura, dernier à vendre ce collector de Berserk.

Pour rappel, l’artbook, peu importe son édition comprend 240 pages d’illustrations, dont des doubles pages et des visuels en couleurs, ainsi qu’une des dernières interviews exclusives de l’auteur. Une petite bible pour quiconque est sensible au trait si particulier de Kentarō Miura. Si l’ouvrage vous intéresse, voici où acheter l’artbook de Berserk :