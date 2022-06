Bend Studio s'est livré à quelques détails sur leur nouvelle franchise PlayStation 5 et elle ira plus loin que Days Gone tout en s'en inspirant. Les développeurs ont aussi dévoilé, avec fierté, le nouveau logo qui les représente.

Bend Studio s'affaire à développer son nouveau AAA PS5, et nous avons aujourd'hui un peu plus d'informations à son sujet. Ce sera un jeu solo ET multijoueur.

Une nouvelle franchise avec du Days Gone dedans

Même si Days Gone 2 n'est pas dans les projets actuels de Bend Studio, tout n'est pas perdu. En effet, on sait désormais que le « nouveau concept » des développeurs se fondera sur les « systèmes de monde ouvert de Days Gone » et qu'il y aura aussi du multijoueur.

Notre nouveau logo marque le début d’une nouvelle ère pour Bend Studio. En tant que membres de la famille PlayStation Studios, nous nous engageons à vous proposer des expériences exceptionnelles qui resteront longtemps gravées dans vos mémoires. Aujourd’hui, nous avons la joie de partager avec vous juste une petite nouvelle concernant notre projet actuel. Nous sommes présentement au travail sur une nouvelle licence qui incorpore du multijoueur et qui se base sur les systèmes de monde ouvert de Days Gone, mais en vous apportant un tout nouveau monde que nous sommes positivement ravis de construire pour vous. Nous avons infiniment hâte de pouvoir vous en révéler plus le moment venu. Kevin McAllister, responsable communication, via le PS Blog.

Si le titre ne brillait guère par sa structure, il tirait cependant son épingle du jeu grâce à son monde vivant et ses hordes. Notamment dans la manière dont une partie des infectés pouvaient faire leur vie tranquillement et revenir soudainement dans leur nid, au moment où on essaye de décimer les autres membres qui étaient restés sur place.

Bend Studio a aussi fait deux annonces avec la révélation d'un nouveau logo et la création d'un compte TikTok.

Une IP très prometteuse selon Bend Studio

Cette nouvelle licence PS5 de Bend Studio ne sera pas développée par le game director de Days Gone, qui a rejoint les rangs de Crystal Dynamics pour travailler sur le prochain Tomb Raider. D'après le studio, cette franchise serait « très prometteuse ». De précédentes offres d'emploi précisaient que le jeu aurait des véhicules et des armes, sans plus de détails. Mais après tout, la couleur est annoncée : ce sera basé sur les « systèmes de monde ouvert de Days Gone ».