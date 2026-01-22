Grand invité de la première conférence Xbox de 2026, Beast of Reincarnation par le studio derrière Pokemon va définitivement nous faire voyager hors des sentiers battus, et la proposition s'avère pour le moins intrigante.

Outre PlayGround Games qui a pu nous gâter de la double présentation de Fable 4 et Forza Horizon 6, le Xbox Developer Direct 2026 fut également l'occasion pour la branche gaming de Microsoft d'à nouveau inviter Game Freak, le studio historique derrière la franchise vidéoludique Pokemon, pour nous présenter Beast of Reincarnation. Ce nouveau jeu est l'occasion pour les développeurs japonais de sortir de sa zone de confort pour nous proposer une nouvelle expérience originale à plus d'un titre. Après une première apparition surprise lors du Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025, voyons donc plus en détail de quoi il retourne.

Beast of Reincarnation, la nouvelle création originale de Game Freak

Aux yeux du grand public, Game Freak est principalement celui à qui l'on doit la production quasi-annuelle de nouveaux jeux Pokemon, dont le récent Légendes Pokemon ZA. Mais le studio japonais a d'autres cordes à son arc, et Beast of Reincarnation en est une illustration pour le moins aguicheuse. Il va en tout cas proposer un univers radicalement différent de celui plus guilleret des petits monstres de poche.

Il est en effet cette fois question d'une ambiance postapocalyptique dans lequel nature et cyberpunk semblent s'amalgamer d'étrange manière dans un Japon du 4ème millénaire. Pour se plonger dans Beast of Reincarnation, nous le ferons dans la peau d'Emma, une jeune femme menant une vie de paria, mais sur qui repose visiblement le salut de l'humanité. Elle pourra toutefois compter sur Koo, un grand loup blanc, pour l'accompagner dans cette aventure et l'aider alors que leur lien va se développer au fil de l'histoire via la manifestation de nouveaux pouvoirs.

Sur le papier, Beast of Reincarnation entend en effet proposer une expérience à la frontière entre action-aventure à la Ghost of Yotei et Action-RPG s'inspirant de son côté des Souls-Like ou de Monster Hunter. Il s'agira ainsi d'explorer un vaste terrain de jeu à pied ou sur le dos de Koo, et d'affronter à la fois des adversaires à taille humaine dans des combats « techniques et exigeants », mais aussi chasser de gigantesques bêtes possédées par des plantes envahissantes pour ramener l'équilibre dans les régions où ils sévissent dans une dynamique mélangeant combats en temps réel et tour-par-tour alors qu'Emma et Koo combinent leurs pouvoirs.

Une belle proposition qui a encore besoin d'un peu de temps pour fleurir

Le Xbox Direct 2026 fut ainsi l'occasion de mieux voir Beast of Reincarnation en action, après une première présentation sur le papier séduisante, mais qui souffrait d'un gros problème de fluidité. Game Freak semble heureusement avoir su peaufiner sa formule pour cette fois nous proposer un jeu à la fois beau à regarder et avec des performances convaincantes. Le fait que ce titre cible uniquement PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass, et laissant de côté la Nintendo Switch 2, peut potentiellement expliquer que le studio japonais a pu davantage se faire plaisir sur le plan graphique et technique.

Cette présentation plus détaillée de Beast of Reincarnation en compagnie de ses développeurs a d'ailleurs aussi permis de connaitre plus précisément sa date de sortie, qui va donc se fixer pour cet été 2026. Il faudra donc patienter encore un peu avant d'accompagner Emma et Koo dans cette aventure dépaysante à plus d'un titre de la part de Game Freak.

Source : Xbox Wire