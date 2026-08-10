Voilà bientôt une semaine que Beast of Reincarnation est disponible, offrant ainsi l’opportunité aux joueurs de se lancer dans cette nouvelle aventure signée des créateurs de Pokémon. Car oui, Game Freak est peut-être durablement associé à la franchise de Nintendo, mais cela ne l’empêche pas de développer ses propres franchises en parallèle, en témoigne ce titre disponible depuis le 4 août. Et comme promis par le studio la semaine dernière, l’heure est désormais venue pour ce dernier de s’offrir une première mise à jour.

Beast of Reincarnation accueille une première mise à jour

En effet, si Beast of Reincarnation n’a pas manqué d’attirer l’attention d’un certain nombre de joueurs en cette période estivale encore relativement calme en grosses sorties, le fait est que son lancement a tout de même fait l’objet de nombreuses critiques en raison de son état technique. Bien décidé à corriger le tir aussi vite que possible, Game Freak a donc tenu compte des retours de sa communauté pour concevoir cette mise à jour 1.0.7, désormais disponible sur l’ensemble des plateformes. Voici le patch notes complet des changements qu’elle apporte.

Le patch notes de la version 1.0.7 du jeu

Divers ajustements de la caméra du joueur, en combat comme hors combat. D'autres ajustements de la caméra seront apportés par la suite.

Ajustements de la taille du texte dans l'ensemble du jeu. D'autres ajustements de la taille du texte sont prévus.

Le rythme de l'histoire a été légèrement ajusté : certaines conversations d'affinité qui pouvaient se déclencher plusieurs fois de suite sont désormais limitées à une fois par jour. D'autres mises à jour sont prévues afin d'améliorer davantage l'expérience des cinématiques de Beast of Reincarnation.

Le réglage par défaut des cinématiques est passé du mode Qualité au mode Performance. Les cinématiques ne s'affichent donc plus à 24 FPS par défaut, mais l'option reste disponible. Veuillez noter que si vous avez déjà réglé cette option sur Qualité, le passage à Performance s'appliquera aux cinématiques à venir.

Les joueurs peuvent désormais modifier l'attribution de la touche « Interagir » dans les paramètres.

Ajustements de la fenêtre de parade lorsque Emma subit des dégâts.

Correction d'un bug qui, lorsque la touche d'interaction était attribuée à la touche Carré/X, faisait que l'appui sur celle-ci durant l'événement narratif où l'on parle à Kagura sur le Walker donnait à tort la priorité à l'option « se reposer jusqu'au matin », empêchant de parler à Kagura.

Divers ajustements d'équilibrage des boss, à tous les niveaux de difficulté.

Divers ajustements d'équilibrage des affrontements contre les ennemis en difficulté Normal.

Correction d'un bug qui empêchait l'enregistrement correct des changements de type d'icônes de touches.

Le bug qui réinitialisait les paramètres de mise à l'échelle (upscaling) au redémarrage de Beast of Reincarnation a été corrigé.

Correction d'un bug lié à la V-Sync : modifier les paramètres de V-Sync n'affectera plus les paramètres de résolution du joueur.

Diverses autres corrections de bugs, dont : Correction d'un problème qui rendait le 6 ème golem de Subcity 01 difficile à trouver. Correction d'un problème qui rendait Emma incapable d'interagir après l'annulation d'un Bloom Art.



D’autres mises à jour sont à venir

Précisons que le travail ne fait alors que commencer pour Game Freak, qui a d’ores et déjà annoncé l’arrivée de plusieurs correctifs supplémentaires dans les semaines à venir, conformément aux retours des joueurs. Certaines des demandes ont d’ailleurs déjà été prises en compte, ce qui signifie que parmi les choses sur lesquelles travaillent en ce moment même les créateurs de Beast of Reincarnation se trouvent notamment :

L’implémentation du DLSS 4 / 4.5 (L/M) et du FSR 4

Des ajustements supplémentaires dans le rythme de l’histoire

Bien plus encore

Source : Game Freak