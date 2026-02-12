Déjà mis en avant lors de la première conférence Xbox de 2026, Beast of Reincarnation est déjà de retour cette fois du côté de PlayStation avec une grosse annonce.

Il y a seulement un mois, Beast of Reincarnation faisait partie des quatre grands invités du Xbox Developer Direct 2026. Game Freak, le studio derrière la très lucrative franchise Pokemon, en a ainsi profiter pour présenter plus en détail sa toute nouvelle licence, qui change radicalement la donne par rapport à ses productions habituelles. À l'occasion du premier State of Play de 2026, le titre en a profité pour se montrer à nouveau, mais avec un nouveau détail d'importance.

État de floraison estivale pour Beast of Reincarnation

Contrairement aux jeux Pokemon pour lesquels on connaît désormais bien Game Freak, Beast of Reincarnation entend clairement proposer une expérience différente. Tout d'abord, il nous dépeint un univers postapocalyptique nettement plus mélancolique, mais toujours avec une importante emphase du la nature, cette fois en compagnie d'Emma et Koo, d'un côté une jeune femme dont la chevelure lui permet de manipuler les plantes, et de l'autre un énorme loup blanc disposant de capacités similaires.

Nos deux compagnons vont ainsi faire cause commune pour affronter les bêtes qui donnent leur nom à Beast of Reincarnation, d'énormes monstres qui répandent une flore qui infecte le monde. Pour cela, ils pourront utiliser leurs pouvoirs à la fois pour se déplacer, mais aussi pour se battre dans un mélange entre jeu d'action-aventure/beat'em all et des soupçons de combat avec pause tactique pour mettre à contribution le loup.

L'ensemble se montre sur le papier plutôt prometteur. Alors que le Xbox Developer Direct nous indiquait seulement que Beast of Reincarnation allait sortir dans le courant de l'été 2026, le premier State of Play de l'année en a quant à lui profité pour préciser cette fenêtre de sortie : rendez-vous donc le 4 août 2026 pour accompagner Emma et Koo dans leur quête contre des forces de la nature corruptrices.

Source : YouTube