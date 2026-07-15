Radicalement différent des productions habituelles de Game Freak, le studio derrière la célèbre franchise Pokemon, Beast of Reincarnation est un Action-RPG dans un univers post-apocalyptique à la direction artistique assez intrigante et attendu le 4 août sur PC, PS5 et Xbox Series. En attendant les quelques semaines nous séparant de sa sortie, son éditeur Fictions a mis en ligne une vidéo de gameplay présentant en détail ses combats, qui s'inspirent de nombreux titres prestigieux, dont FF7 Remake ou encore Sekiro Shadows Die Twice.

Des combats de Beast of Reincarnation à mi-chemin entre FF7 Remake et Sekiro

Beast of Reincarnation nous place dans la peau d'Emma, une combattante solitaire et disposant de pouvoirs en lien avec les plantes, dans un univers post-apocalyptique où la nature a repris ses droits, mais avec d'anciennes machines corrompues qui errent sans but. Elle fera rapidement la rencontre de Koo, un hybride entre loup et plante. Tous deux formeront un duo redoutable pour progresser dans ce monde hostile.

Des combats singuliers à la Sekiro

La nouvelle vidéo de gameplay de Beast of Reincarnation explique justement en détail comment fonctionne le système de combat du jeu, avec d'une part des affrontements rappelant ceux de Sekiro. Emma se bat en effet avec un katana et devra parer des coups pour débloquer des capacités spéciales, et surtout remplir la barre d'étourdissement de ses opposants pour les éliminer d'un coup.

Une mécanique de ralentissement du temps à la FF7 Remake pour les capacités spéciales

Après avoir paré suffisamment de coups, avec une fenêtre visiblement pas trop exigeante pour le faire, Beast of Reincarnation nous permettra de ralentir le temps, comme dans FF7 Remake, afin de sélectionner une attaque spéciale à effectuer avec Koo, qui prend ensuite la forme d'un QTE qui n'est pas sans rappeler ceux de Clair Obscur Expedition 33. Cela permettra de créer des combos dévastateurs avec Emma pour infliger d'énormes dégâts singuliers ou en zone, selon les situations.

Des capacités qui se débloquent au fil de l'aventure

Durant leur aventure, Emma et Koo vont rencontrer des boss qui reflètent le nom de Beast of Reincarnation, car prennent la forme d'hybrides géants entre bêtes et plantes. Cela sera le théâtre de combats titanesques qui mettront les capacités du duo à rude épreuve. Les terrasser leur permettra toutefois de débloquer les pouvoirs des boss ainsi vaincus, pour encore plus étendre le panel de combos possibles via divers arbres de talents.

Le titre développé par Game Freak et édité par Fictions présente donc un système de progression sur le papier plutôt complet et satisfaisant, qui s'inscrit de manière plutôt logique dans l'univers qu'il dépeint. De quoi en tout cas donner envie d'en voir plus et de se plonger dans Beast of Reincarnation quand il sortir ale 4 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

© Game Freak/Fictions

Source : Fictions sur YouTube