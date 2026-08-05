Certains l’auront peut-être oublié au vu de l’étonnant silence qui a précédé sa sortie, mais Beast of Reincarnation, la nouvelle licence des développeurs de Pokémon, est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Malheureusement pour Game Freak, on ne peut pas dire que le lancement se soit déroulé au mieux, avec des retours plutôt tièdes de la part de la presse comme des joueurs, qui lui reprochent notamment un certain nombre de problèmes techniques. Des problèmes qui devraient être réglés avec un premier patch dès cette semaine.

Un premier patch annoncé pour Beast of Reincarnation

C’est en effet ce qu’a révélé le studio japonais dans un tweet publié au cours de la matinée, qui nous apprend que toute l’équipe de Beast of Reincarnation prend les retours de la communauté « très au sérieux », et prévoit donc naturellement « une série de mises à jour » destinées à y remédier. La première, annoncée pour cette semaine sans plus de précision pour le moment, devrait notamment apporter les correctifs suivants :

Un ajustement de la caméra

La possibilité d’augmenter la taille du texte

Une amélioration du rythme de l’histoire

Le changement du paramètre par défaut des cinématiques, qui passera du mode Qualité au mode Performance

D’autres corrections de bugs en tout genre

Notons que pour ce qui touche à l’amélioration du rythme de l’histoire, Game Freak précise qu’il s’agira d’un ajustement continu à l’avenir, qui devrait donc se retrouver au cœur de multiples mises à jour. En attendant, le studio remercie tout de même tous les joueurs ayant déjà cédé à l’appel de l’aventure dans Beast of Reincarnation, qui est pour rappel un action-RPG se déroulant dans un Japon post-apocalyptique en l’an 4026.

Un jeu avec du potentiel, mais aux retours mitigés

Affichant actuellement un metascore de 73 pour 57 critiques recensées sur Metacritic, le nouveau jeu des créateurs de Pokémon a principalement été salué pour son système de combat, renvoyant notamment à des titres comme Clair Obscur Expedition 33 ou les Souls ; ainsi que pour sa direction artistique ou la relation entre ses deux héros. Ses nombreux soucis techniques, les faiblesses de son écriture ou encore son manque de personnalité sont en revanche largement pointés du doigt, ce qui explique les retours mitigés dont bénéficie Beast of Reincarnation jusqu'à présent.

Source : Game Freak