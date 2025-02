La sorcière Bayonetta a soufflé sa quinzième bougie le 8 janvier 2025 en France. Quelques heures avant ce cap majeur, PlatinumGames a posté un communiqué sur son site officiel pour remercier les fans de leur soutien. « Nous avons prévu plusieurs choses pour célébrer cette étape importante, alors ouvrez l'oeil ». Des petits cadeaux sont d'ailleurs toujours à télécharger sur le site officiel. De plus, les précommandes pour un nouvel objet collector boite à musique sont ouvertes. Si vous êtes dotés d'une fibre créatives, un concours est également organisé pour remporter des goodies exclusifs. Et un Bayonetta 4, c'est pour quand ? Ca ne semble pas à l'ordre du jour et cet hypothétique projet pourrait même être en danger après la confirmation de ces énormes changements.

Le studio de Bayonetta se vide à vue d'oeil

Les choses semblent se gâter pour le studio de Bayonetta. Si PlatinumGames a surpris tout le monde avec l'annonce de Ninja Gaiden 4, co-développé avec Team Ninja, tout n'est pas rose en coulisses et de nouveaux départs se confirment par le biais d'Hideki Kamiya. L'un des co-fondateurs, connu pour avoir créé la franchise avec la sorcière et pour être le papa de Devil May Cry ou encore de Resident Evil 2 (l'original), qui a quitté l'entreprise il y a plusieurs mois. Il n'a pas tardé à rebondir puisqu'il a désormais un nouveau studio, Clovers, et travaille sur la suite d'Okami.

Et mine de rien, c'est une grosse perte pour la société et pour la série Bayonetta. Malheureusement, il y en a d'autres étant donné que plusieurs départs, dont le réalisateur de Bayo 3, sont maintenant confirmés dans une vidéo tournée par Hideki Kamiya, où il apparait avec d'anciens collègues. « Les jeux sont faits par des gens. Peu importe où ils vont à partir de maintenant, ils vont créer des choses qu'eux seuls peuvent faire. S'il vous plait, gardez un oeil sur leurs prochains projets » a-t-il déclaré.

À cette réunion, il y avait Asebe Tinari, le game director de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, qui avait annoncé être retourné sur ses terres natales en Finlande. La liste des départs s'agrandit également avec les personnes suivantes :

Précédemment, PlatinumGames avait vu déjà ses effectifs réduits, ce qui n'augure pas forcément du bon pour l'avenir du studio et un éventuel Bayonetta 4. D'ailleurs, le studio aurait annulé en catimini son fameux Project G.G qu'on aura jamais vu, et qui aurait dû être supervisé par Hideki Kamiya.

Source : Hideki Kamiya via YouTube.