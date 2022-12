Bayonetta Origins Cereza and The Lost Demon se présente comme un petit jeu d’aventure drastiquement des Bayonetta traditionnels. Le jeu opte pour ici pour une direction artistique crayonnée qui semble être dessinée à la main et met en avant une Bayo toute jeune et inexpérimentée. Un jeu surprise totalement inattendu, ou presque.

Si l’annonce a effectivement surpris tout le monde, il s’avère en réalité que le jeu avait déjà été teasé dans Bayonetta 3. Mieux encore, un premier chapitre du jeu est carrément jouable, mais pour cela il faut faire quelques manipulations et révéler l’un des secrets du dernier jeu de Platinum Games.

Pour accéder au chapitre secret de ce Bayonetta Origins, il faut en effet remplir plusieurs conditions très précises. Voici la marche à suivre.

Il faudra au préalable acheter le livre intitulé The Gates of Hell (La porte des enfers) auprès de Rodin moyennant une certaine zone de halos, puis chercher 3 clés cachées dans les niveaux du jeu pour en déverrouiller l’accès.

La première de ces clés se trouve dans le chapitre 1-2 et se trouve près d’une corniche dans une faille chaotique de Ginnungagap.

La seconde clé, quant à elle, se situe au chapitre 4-1 dans la faille chaotique de Ginnungagap. Vous trouverez la clé au sommet d’une des plus grandes plateformes de la zone.

Enfin, la dernière clé se cache au chapitre 13-2, vous la trouverez en suspension dans le vide près des rochers volant qui servent de plateforme dans une faille chaotique de Ginnungagap.

Mais comme une vidéo vaut mieux que mille mots un peu flous, on vous laisse ici une soluce partagée par le Youtuber Kakuchopurei qui montre exactement la marche à suivre. Attention toutefois, la dernière partie de la vidéo spoile l’entièreté du chapitre bonus de Bayonetta Origins qui fait office ici de teaser pour le jeu complet. Ce dernier sortira quant à lui le 187 mars 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.