La sorcière bien-aimée de PlatinumGames reviendra prochainement avec Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon, un préquel drastiquement différent des jeux originaux. Pas de courbettes et de bastons chorégraphiques cette fois, mais un jeu plus intime et poétique qui ne manque pas de charme. Un jeu d’aventure crayonné où puzzles et combats s'entremêlent dans ce qui semble être un conte pour enfant revenant sur la jeunesse de Bayonetta, tout juste apprentie sorcière.

Jouez à Bayonetta Origins gratuitement sur Nintendo Switch

Bayonetta Origins fait partie des sorties marquantes de ce mois-ci et sera disponible dès le 17 mars prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Et s’il est d’ores et déjà possible de jouer au prologue du jeu depuis Bayonetta 3, Nintendo et PlatinumGames nous font un autre gros cadeau.

Bayonetta Origin propose en effet aux joueurs, fans et curieux, de commencer l’aventure gratuitement. Une démo gratuite, sans aucune condition, qui offre les deux premiers chapitres de l’aventure sur un plateau magique. Ce sera l’occasion non seulement de découvrir l’univers coloré du jeu, mais aussi de tâter son gameplay atypique. Le jeu propose en effet de contrôler Cereza (Bayonetta) et son démon en même temps en utilisant un JoyCon pour chacun. Cereza pourra de son côté utiliser divers sorts, tandis que son démon pourra se battre en utilisant ses griffes et les éléments auxquels il peut s’associer pour doper ses capacités.

Vous pourrez retrouver et télécharger la fameuse démo directement depuis le Nintendo eShop, ou en le lançant via le site officiel de Nintendo. D’ailleurs, un loup blanc se cache sur la page du jeu, on raconte que le trouver offre une récompense. Ouvrez l'œil et le bon. Nous de notre côté, on ne l'a pas encore trouvé.