Bayonetta 3 accueille son second gros patch depuis son lancement. Avec cette mise à jour, PlatinumGames rend le jeu plus accessible et permet d’avoir accès plus facilement à la démo de Bayonetta Origins.

Bayonetta 3 était l’une des meilleures exclusivités de la Nintendo Switch en 2022. La sorcière sulfureuse a eu le droit à un véritable retour en force contrebalancé par des faiblesses techniques. Quelques mois après sa sortie, PlatinumGames annonçait Bayonetta Origins, un spin-off étonnant et charmant qui était finalement caché depuis tout ce temps au sein du troisième épisode. Avant le lancement de ce nouveau chapitre en mars prochain, Big N vient de déployer une très grosse mise à jour pour Bayonetta 3. Voici tout ce qui change.

Bayonetta 3 devient plus facile avec la mise à jour 1.2.0

La mise à jour 1.2.0 de Bayonetta 3 est disponible. Un patch majeur qui apporte nombre de corrections, mais aussi de nouveautés. En ligne de mire, le gameplay de Viola considéré par beaucoup de joueurs comme moins plaisant à jouer que celui de la brunette en grande partie à cause de sa technicité qui peut le rendre difficile à maîtriser. PlatinumGames a donc décidé d’apporter quelques modifications afin de le rendre plus facile et plus agréable en main. Les développeurs ont également rendu l’obtention des challenges de plusieurs plus souple.

L’autre changement de taille, c’est la fin de la démo cachée de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon. Disponible dans le jeu depuis son lancement, cette version d’essai du spin-off fraîchement annoncé pouvait être trouvée et jouée in-game en remplissant toute une panoplie de conditions pour débloquer un Livre Spécial. Désormais elle est disponible dès que le joueur a déverrouillé l’accès aux Portes de l'Enfer.

Patch notes de la version 1.2.0 de Bayonetta 3

Voici donc dans le détail tout ce qui change avec cette nouvelle mise à jour :

Ajustements des combats de Bayonetta 3

Ajustement de la fenêtre d'activation de Viola pour la Parade et des conditions d'activation du « Witch Time ».

Ajout d'une fenêtre d'activation du blocage des attaques après avoir relâché la touche dédiée (pendant l'animation).

Ajout d'une animation supplémentaire lorsque le « Witch Time » prend effet, rendant son activation plus facile à réaliser.

La durée du « Witch Time » et de sa fenêtre d'activation ont été allongées.

Quand le blocage est activé lorsque Viola est attaquée, le joueur recevra désormais l'effet des dégâts, mais la parade réussira et activera automatiquement le « Witch Time ».

Le combo peut désormais continuer (avec l'esquive) lorsque le joueur utilise la parade pour activer le « Witch Time ».

Si le Blocage est utilisé de manière répétée, la durée du « Witch Time » diminuera.

Des ajustements ont été effectués pour empêcher le début d'évasion de Viola et l'entrée d'invocation de Chouchou d'activer le Wink Slave tout en maintenant l'invincibilité si elles sont utilisées en succession rapide.

Les armes Simoon, Tartare et les attaques de charge de Viola peuvent désormais continuer à se charger, même si elles sont esquivées ou bloquées.

Wink Slave peut maintenant être activé par les combos « PKP* » et « PKK* » pour les armes Pilier G, Dead End Express et Cassiopée.

Il est maintenant possible d'annuler le mouvement d'invocation en esquivant ou en bloquant lorsque vous équipez les accessoires « Infernal Communicator » et « Pulley's Butterfly » pour invoquer des démons et des papillons.

*P = coup de poing, K = coup de pied

Niflheim

Les conditions de niveau de Niflheim suivantes ont été modifiées pour réduire la difficulté :

Chapitre 2 Verset 5 (Débutant à Expert) : limite de temps de 120 secondes remplacée par150 secondes

Chapitre 3 Verset 4 (Débutant à Expert) : deux vies augmentées à trois vies

Chapitre 5 Verset 2 (Débutant à expert) : la limite de temps de 150 secondes passe à 180 secondes

Chapitre 6 verset 8 (Débutant à expert) : deux vies augmentées à trois vies

Chapitre 9 Verset 8 (Débutant à expert) : la limite de temps passe de 60 secondes à 80 secondes

Chapitre 10 Verset 1 (Débutant à expert) : la limite de temps de 140 secondes passe à 160 secondes

Chapitre 12 Verset 5 (Débutant à expert) : une vie augmentée à deux vies

Modes de jeu

Les conditions d'obtention des Clés tricolores nécessaires pour ouvrir le Vieux livre d'images ont été facilitées.

Les Clés tricolores seront automatiquement disponibles sur l'écran de sélection des chapitres dès qu'il sera possible d'accéder aux Portes de l'enfer.

Même si le joueur a déjà accès aux Portes de l'Enfer, ou a déjà obtenu une ou deux clés, il obtiendra automatiquement les clés restantes lorsqu'il se rendra sur l'écran de sélection des chapitres après avoir appliqué la mise à jour.

Autres modifications

Des ajustements ont été apportés aux coffres au trésor Golem trouvés dans les niveaux.

Les limites de temps ont été augmentées et la difficulté a été diminuée.

L'animation de fragmentation du coffre de Golem peut maintenant être accélérée en appuyant sur le bouton B.

Des ajustements ont été effectués pour réduire les problèmes de mauvaise visibilité de la caméra.

Équilibre général du jeu ajusté.

Corrections de bugs

Correction d'un bug dans le verset 5 du chapitre 7 qui empêchait la progression lorsque certaines actions étaient effectuées en contrôlant Chouchou.

Un problème avec l'accessoire "Cantique de Durga" dans lequel son effet n'était pas appliqué à certaines attaques, a été corrigé.

Correction d'un problème où l'utilisation de la compétence Fouet de servitude (pression longue P ou K) d'Alruna entraînait la mort instantanée des ennemis dans certaines situations.

Un problème où l'utilisation de la compétence « Crow Within » avec « Scarborough Fair » et « Love is Blue » faisait avancer le joueur de manière significative dans certaines conditions, est désormais résolu.

Correction d'un problème à cause duquel les animations de Bayonetta ne s'exécutaient pas correctement lors du changement d'arme immédiatement après l'utilisation de « Crow Within » avec les armes « Scarborough Fair » et « Love is Blue ».

Un bug où « Black Pearl Rain » (rotation du stick L + S) pour le démon infernal « Kraken » déclenchait le « Crow Within » avec une puissance d'attaque anormalement élevée a été corrigé.

Correction d'un bug à cause duquel « Devil Rodin » restait bloqué un moment lorsque l' « After Burner Kick » (↑K* en plein vol)" en continu été utilisé immédiatement après s'être relevé After Burner Kick précédent.

Un bug où Viola pouvait invoquer des démons infernaux dans des zones qui leurs sont normalement interdites a été corrigé.

Correction de divers autres problèmes afin de rendre le jeu plus agréable à jouer.

*P = coup de poing, K coup de pied) S Tir et J Saut.