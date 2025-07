Si vous avez suivi l’actualité autour de Bayonetta 3 à l’époque de sa sortie, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir que le titre de PlatinumGames a fait l’objet d’une vive polémique. En effet, dans les jours précédant sa commercialisation, l’actrice Hellana Taylor, qui prêtait sa voix à l’héroïne dans les deux premiers opus, avait appelé les joueurs à boycotter ce troisième épisode en raison d’un différend avec le studio. Aujourd’hui, Hideki Kamiya revient alors sur cette histoire afin d’exprimer son point de vue.

Retour sur la polémique Bayonetta 3

Mais avant d’aller plus loin, remettons les choses dans leur contexte. À la mi-octobre 2022, soit peu de temps avant la sortie de Bayonetta 3, Taylor publiait une série de vidéos dans lesquelles elle expliquait les raisons de son absence dans ce troisième opus. Elle affirmait alors avoir refusé de reprendre le rôle en raison du salaire indécent qui lui avait été proposé par PlatinumGames, qu’elle estimait être « immoral » : « C’est une insulte pour moi, le temps que j’ai passé à travailler sur mon talent et tout ce que j’ai donné à ce jeu et à ses fans », avait-elle notamment déclaré.

Elle appelait donc sans détour les joueurs de Bayonetta à « boycotter ce jeu », en tout cas s’ils se considéraient comme « quelqu’un qui se préoccupe des gens, qui se préoccupe du monde qui l’entoure, qui se préoccupe de ceux qui sont blessés avec ces décisions financières ». Très vite, les réactions ne s’étaient alors pas fait attendre sur les réseaux sociaux. Telle une meute, les internautes s’étaient en effet rués sur les réseaux de PlatinumGames et du producteur de Bayonetta 3, à savoir Kamiya, pour s’en prendre à eux suite à ces révélations.

Ce dernier, surpris de la situation, avait toutefois immédiatement accusé l’actrice de mentir. « Je suis incroyablement déçu. […] Ce qui est arrivé aujourd’hui est une honte » avait-il notamment déclaré. Et le fait est qu’il avait raison, puisque suite à une enquête menée par Jason Schreier dans la foulée, Taylor avait finalement reconnu avoir omis une partie de l’histoire dans ses déclarations. Car la réalité, c’est que PlatinumGames lui avait fait plusieurs offres de salaires, qu’elle avait toutes refusées de son plein gré en réclamant toujours plus.

Hideki Kamiya dénonce « un comportement de lâche »

Et c’est précisément sur ce point que revient aujourd’hui le producteur de Bayonetta 3 dans une vidéo publiée sur chaîne YouTube personnelle. Non pas sur l’objet de la polémique en elle-même, mais sur la façon dont internet lui est immédiatement tombé dessus alors même que Taylor mentait. « C’était violent » se souvient-il. « Ma timeline Twitter défilait en temps réel, c’était fou. Je n’arrêtais pas de faire défiler la page. Je continuais sans arrêt à bloquer. Mais même à ma vitesse, je n’arrivais pas à suivre ».

« Mais là n’est pas la question », ajoute Kamiya. « Les gens disaient ce qu’ils voulaient. Même des personnes célèbres sont intervenues et m’ont envoyé des messages. Et puis, une fois que les choses se sont calmées, je suis retourné voir, et ils avaient discrètement effacé leurs tweets » déplore-t-il. « Hey, excuse-toi d’abord auprès de moi avant de faire quoi que ce soit de sournois. C’est vraiment un comportement de lâche. Vous l’avez posté sur les réseaux sociaux, n’est-ce pas ? Donc si vous avez eu tort, vous devriez l’admettre publiquement ».

« C’est du moins ce que j’essaie de faire », précise alors le producteur de Bayonetta 3, visiblement très marqué par cette histoire. « J’agis peut-être comme ça, mais j’ai mon propre code. Si je n’ai pas tort ? Alors non, je ne m’excuserai pas. Aucune chance. Mais si j’ai tort, je l’assume comme il se doit » assure-t-il ensuite, avant de conclure en disant : « Mec, c’était vraiment nul ». Voilà encore une belle preuve que sur internet comme dans la vie, l’instantanéité n’a pas toujours que du bon. Bien au contraire…

