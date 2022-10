La polémique autour de Bayonetta 3 commence à désenfler. L’actrice originale de la sorcière avait appelé au boycott de l’exclusivité Switch, affirmant que PlatinumGames avait insulté sa personne et sa profession en offrant une somme ridicule pour qu’elle reprenne le rôle. Des déclarations qui ont rapidement fait le tour de la Toile, avant de prendre une tournure inattendue. Aujourd’hui, le studio japonais réagit enfin et s’exprime sur le sujet.

PlatinumGames réagit à la polémique autour de Bayonetta 3

Après quelques jours de tempête, l’appel au calme. Dans Bayonetta 3, Jennifer Hale (Mass Effect) reprendre le flambeau suite à un désaccord entre la doubleuse originale et PlatinumGames. Lors de l’annonce, le studio avait précisé qu’elle n’avait pas pu reprendre son rôle suite à un conflit « d’emploi du temps ». Quelques jours plus tard, l’actrice a pris d’assaut les réseaux sociaux en clamant que seuls 4 000 dollars lui auraient été proposés pour l’ensemble du jeu. Dans la foulée, sa remplaçante s'est exprimée sur le sujet et plusieurs enquêtes ont démentis ses propos. Hellena Taylor aurait souhaité une somme à six chiffres ce que PlatinumGames a refusé. Cela n’a pas suffit à calmer les esprits et les deux actrices se retrouvent chacune victime de harcèlement. Les créateurs de Bayonetta 3 s’expriment enfin sur la polémique.

L'équipe de PlatinumGames remercie sincèrement toutes celles et ceux qui ont contribué à la création de la série Bayonetta au fil des années, ainsi que la communauté qui lui a servi de fondation. Nous apportons notre soutien total à Jennifer Hale dans le rôle de la nouvelle Bayonetta, et nous approuvons tout ce qu’elle a dit dans son communiqué. Nous demandons à chacun de s'abstenir de tout autre commentaire qui manquerait de respect à Jennifer ou à tout autre contributeur de la série.

Les développeurs cherchent donc à calmer le jeu pour tenter de mettre fin au harcèlement, d’un côté comme de l’autre. Plusieurs fans de la série avaient en effet harcelé Jennifer Hale pour avoir repris le rôle. La voix originale s’était montrée particulièrement cinglante et avait déclaré : « J’ai créé cette voix, elle n’a pas le droit de signer des produits en tant que Bayonetta. »