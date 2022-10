Depuis quelques jours, Bayonetta 3 est au cœur de l'actualité mais pour de mauvaises raisons. Hellena Taylor, l'actrice d'origine de la sorcière, accuse PlatinumGames de lui avoir offert un salaire beaucoup trop bas d'où son refus de revenir pour ce troisième opus. Mais la vérité semble ailleurs...

L'actrice de Bayonetta 3 aurait arrangé la réalité

Hellana Taylor, la voix de la sorcière, ne reviendra pas dans Bayonetta 3. Une absence qui s'est récemment transformée en scandale à l'initiative de l'actrice. Dans des vidéos, vues quand même plus de 9,5 millions de fois, cette dernière dénonce la proposition ridicule qui lui a été faite, c'est-à-dire un salaire de 4000$ pour enregistrer tous les dialogues du nouveau jeu.

C’est une insulte envers ma personne, avec le temps que j’ai pris pour travailler, mon talent, envers tout ce que j’ai donné au jeu et aux fans. Je ne demandais pas la lune, je n’en demandais pas trop, simplement un salaire correct et digne. Ce qu’ils ont fait est légal, mais immoral.

Mais nous assistons maintenant à un revirement de situation. Selon les sources du très sérieux journaliste Jason Schreier (via Bloomberg), ce chiffre est loin de la vérité. En effet, PlatinumGames aurait bien offert entre 3000 et 4000$... mais par session d'enregistrement. Le studio japonais aurait eu besoin d'elle au moins à cinq reprises, soit au minium un salaire global de 15 000$, ce qui n'est plus tout à fait la même chose.

Un montant qui n'aurait pas été satisfaisant pour l'actrice. Elle aurait ainsi exigé une somme à six chiffres, plus des bénéfices sur les ventes de Bayonetta 3. Le studio aurait donc refusé et enclenché les démarches pour caster une autre voix, celle de Jennifer Hale (MGS) qui est sortie de son silence.

À la suite de cela, PlatinumGames aurait tenté de couper la poire en deux avec un caméo payé entre 3000 et 4000$, le prix d'une session, ce qu'Hellena Taylor aurait là encore rejeté.

La réponse de Hellena Taylor

Devant ces nouvelles allégations, corroborées par les propres sources de VGC, l'actrice Hellana Taylor estime que tout cela est un « mensonge absolu ». Elle ajoute que PlatinumGames essaierait juste de « sauver son cul et le jeu », avant de déclarer :

Très franchement, je voudrais mettre cette satanée franchise derrière moi, et continuer le théâtre.

D'après des personnes proche du dossier, Hellana Taylor aurait vécu plusieurs situations compliquées comme des épisodes dépressifs, ce qu'elle réfute.